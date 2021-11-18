  • 24°C
香港時間 : 20211118日 (四) 17:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【可持續發展】特區政府發30億美元等值綠色債券　為具環境效益項目提供資金

宏觀解讀 17:01 2021/11/18

分享：

特區政府宣佈，成功發售30億美元等值的美元及歐元綠色債券。

特區政府宣佈，成功發售30億美元等值的美元及歐元綠色債券。是次綠色債券發行共有3期：美元計價的10年期綠色債券發行金額為10億美元，歐元計價的5年期及20年期綠色債券分別為12.5億歐元及5億歐元。當中20年期為迄今亞洲地區最長發行年期的政府類歐元綠色債券，亦是特區政府首次發行歐元債券。

這批綠色債券的10年期美元債券收益率為1.855厘，5年期歐元債券收益債為0.019厘，20年期歐元債券收益率為1.059厘。特區政府表示，儘管近期市場波動，環球投資者對這批綠色債券反應不俗，10年期美元債券吸引逾29億美元認購金額，而5年期及20年期歐元債券共吸引逾22億歐元認購金額。

陳茂波﹕市場對綠色債券有很大需求【下一頁】

按投資者類別計，美元綠色債券有63%分配予銀行、16%予基金經理、私人銀行及保險公司，以及21%予中央銀行、主權基金及國際組織 。歐元綠色債券有25%分配予銀行、56%予基金經理、私人銀行及保險公司，以及19%予中央銀行、主權基金及國際組織 。

財政司司長陳茂波表示，市場對特區政府的綠色債券有很大需求，充分凸顯投資者對香港經濟基調的信心，以及對於香港應對氣候變化和實現碳中和工作的支持。金管局為是次根據政府綠色債券計劃發售綠色債券的香港特區政府代表，募集資金將撥入本港的基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展的政府項目提供資金。

相關文章﹕

【可持續發展】政府擬發行美元及歐元計價綠色債券　金管局等周二舉行全球投資者電話會議

【ESG】余偉文：金管局擬加大外匯基金投資ESG、研發行美元以外綠色債券

陳茂波：擬未來5年再發行多種幣值綠色債券　相當於1700多億港元

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

可持續發展 債券 香港金融管理局 綠色債券 香港

上一篇文章

【京東業績】京東第3季收入增26%　經調整純利50億人幣勝預期

下一篇文章

美元高歌猛進　人幣並駕齊驅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨續跌11點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續跌11點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【Nvidia業績】Nvidia第三季收入破紀錄　盤後曾升5%
【Nvidia業績】Nvidia第三季收入破紀錄　盤後曾升5%
【ET財經早點1分鐘】外資突恐慌拋售 阿里美股業績前低港5% 夜期急瀉247點 科技股業績齊受壓
【ET財經早點1分鐘】外資突恐慌拋售 阿里美股業績前低港5% 夜期急瀉247點 科技股業績齊受壓
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港5%　夜期瀉247點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港5%　夜期瀉247點（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌330點、科指跌近3%　阿里巴巴績前受壓跌半成、京東跌3%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌330點、科指跌近3%　阿里巴巴績前受壓跌半成、京東跌3%（不斷更新）
【2022展望】冠軍分析師張憶東：港股明年呈「找尋自信式」恢復性上漲　恒指料觸30000點、循三線布局
【2022展望】冠軍分析師張憶東：港股明年呈「找尋自信式」恢復性上漲　恒指料觸30000點、循三線布局
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款