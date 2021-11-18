Apple宣布推出自助維修服務　iPhone12、13用家明年起可自行維修手機　

蘋果公司（Apple）今日宣布推出自助維修服務，意味着用家可自行購買Apple原廠的零件及工具，用作維修自己的裝置。該公司的新聞稿透露，iPhone12和iPhone 13系列的手機會是首批可自助維修的客人，配有M1間片的Macbook期後亦可享有此服務。自助維修服務將於明年初在美國推出，及後將擴展到更多國家及地區。

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顧客日後可透過Apple自助維修網上商店，訂購原廠零件與工具。完成維修後，顧客如將舊零件交予Apple回收，將可在未來購買Apple產品時享受優惠。新的綫上商店將提供超過200款獨立零件與工具，讓顧客能為iPhone 12及iPhone 13完成常見維修。

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新聞稿提到，計劃首階段將集中於最常需要維修服務的模組，如iPhone顯示器、電池和相機；其他模組的自助維修將於明年稍後推出。不過Apple補充提到，自助維修計劃適用於具備電子裝置維修知識和經驗的技術人員。對大部分顧客而言，前往專業的維修服務供應商，將裝置交予取用Apple原廠零件的認證技術人員，是最安全可靠的維修方式。

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