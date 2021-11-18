▲ 【印度支付寶】Paytm上市首日大跌逾兩成 螞蟻集團持股降至23%

有「印度支付寶」之稱的支付平台Paytm今日首日在印度孟買證券交易所上市，發行價為每股2150盧比（約29美元），總集資額達1830億盧比（約25億美元）。不過，Paytm上市首日開盤不久就持續下跌，令外界質疑這個創印度史上最大IPO的神話是否這麼快就經不起考驗，Paytm最多跌逾23%，午後跌幅有所收窄，最新報1615.7盧比，跌幅為17.14%。

Paytm上市前呼聲甚高，即使尚未扭虧，已有不少大型投資者，股東包括「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡、軟銀集團（SoftBank）及阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團，當中螞蟻集團為Paytm大股東，Uber亦將其列為快速支付選項，令Paytm迅速發展。

分析師：Paytm缺乏明確的盈利途徑 增長前景似乎有限

路透社報道，知情人士曾表示，Paytm預計可能會在明年底或2023年初實現收支平衡，不過，研究機構Lightstream Research分析師Shifara Samsudeen表示，Paytm的財務狀況並不令人印象深刻，增長前景似乎有限，而且公司缺乏明確的盈利途徑，許多市場投資者認為，Paytm的首日大幅下跌證明了投資者對最近一系列估值過高的IPO感到失望。孟買的投資顧問Sandip Sabharwal表示，Paytm的上市可能會結束IPO市場上令人討厭的定價。

Aequitas Research分析師Sumeet Singh表示，留意到螞蟻集團和軟銀都在此次發行中減持了股份，螞蟻集團從持有28%股份減持至23%，軟銀則減持2.5個百分點至16%。

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編輯：曾樂詩