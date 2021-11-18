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【創新科技】超過9成珠三角中資企業未曾使用香港科技　學者：兩地必須加強互動

商業 16:41 2021/11/18

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有研究發現，在珠三角內的高新科技企業，基本上只得港資企業大量使用香港的科技、服務及人才。（資料圖片）

香港不時有討論關於本港在大灣區內的定位，而創新科技是其中一個焦點。不過，今日有研究發現，在珠三角內的高新科技企業，基本上只得港資企業使用香港的科技、服務及人才。中資及外資企業對於應用香港科技，存有一定障礙。

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香港大學的研究團隊於去年1月至今年5月期間，在珠三角進行高新科技企業問卷調查及訪談，在深圳和東莞訪問了363間生物醫藥和智能裝備的企業。負責領導該研究的港大城市規劃與設計系葉嘉安講座教授解釋，揀選此兩大類別企業是考慮到珠三角內的企業種類及香港的優勢所在。

香港大學的研究團隊認為，香港必須尋找更多渠道，讓更多珠三角企業了解及接觸香港的高新科技研究成果。（葉泳珊攝）

憂成本高、對港科技欠了解

研究發現，儘管香港擁有科技研究的優勢，但有超過9成中資及外資企業從未使用香港的高新科技。而且，有正在使用香港科技的企業，大部分亦是於香港設立總部。子公司需使用科技時，便需要依賴總部決定及獲得技術。 據研究指出，不了解香港科技成果、成本高、合作機制不健全，均是企業未有使用香港科技的主要原因。

除了高新科技外，大部分珠三角的中資及外資企業，亦從未使用本港的生產服務業及人才。地理系林初昇講座教授又補充道，站於公司老闆的角度，兩地的稅收及社會保險等制度已經十分不同；亦會減卻港企、港人到珠三角發展的意欲。

由2014年至今的平均工資，香港與珠三角之間的差距一直未有明顯收窄，香港持續高約4000港元。

港優勢在於拓展市場、國際營運

研究結果顯示，香港的科技、服務及人才，大多時主要用家都是港資企業。研究認為，香港必須尋找更多渠道，讓更多珠三角企業了解及接觸香港的高新科技研究成果。除了舉行推廣活動、會議展覽等，葉嘉安建議，香港應推動珠三角高新科技企業在香港設立子公司，而港企亦應到珠三角設廠和分公司，加強兩地之間的互動，並讓企業更容易參與到香港本地的高新科技創新。

不過整體而言，受訪企業仍然非常看重本港高新企業在拓展市場、國際營運及企業融資方面的角色。港大城市規劃與設計系許吉黎博士亦提到，雖然現時不多珠三角企業使用香港的科技及服務，但調查發現有7成企業認為，當未來開拓海外市場時，例如是一帶一路沿線城市，會考慮使用本港的科技及服務。

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