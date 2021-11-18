【嗶哩嗶哩 9626】 嗶哩嗶哩上季蝕近27億 差過市場預期 股價急挫逾一成

「B站」嗶哩嗶哩（09626）昨晚（17日）公布季績，上季虧損擴大，歸屬股東淨虧損26.8億元（人民幣，下同），去年同期虧損10.8億元，按年和按季都擴大逾1倍。股價承昨晚美股（美﹕BILI）跌勢，一度跌近13%，低見616港元，收報630港元，仍跌10.8%，成交額11.3億港元。

【異動股】 多間大行看好歐舒丹收購美護理品牌【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

嗶哩嗶哩第三季淨營業額總額按年升61%至52.1億元，創新高，大致符市場預期的51.8億元；經調整淨虧損由對上財年同期的9.5億元，擴至16.1億元，按年擴大近68%。經調整每股淨虧損4.16元，市場預期每股淨虧損4.12元。季度月均活躍用戶（MAU）2.7億，移動端月活用戶近2.5億，則好於市埸預期。

同場加映﹕【iM Cafe】港股挑戰26000 染藍熱門股逐隻捉

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧