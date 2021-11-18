【改定唔改】小鵬汽車被網民指名字土氣 創辦人霸氣回應：不會改名 體現責任

「唔怕生壞命，最怕改壞名」，無論一個人、一家公司或一個品牌，名字都是很重要的。內地電動車品牌小鵬汽車（09868）經常被網民取笑名字太土氣，難以進軍高端汽車市場，不過創辦人何小鵬近日出席公開場合霸氣回應：「不會更換名字，以名字命名是體現責任。」

近日何小鵬出席小鵬汽車「品牌煥新日」活動時，大方談及網民對品牌名字的批評，他指：「從去年就開始思考『小鵬名字太土』這個問題，經過深思熟慮後作出決定。換名字，我們是不會換的。」

他進一步解釋，福特（Ford）、豐田（Toyota）及特斯拉（Tesla）等汽車巨擘，品牌名稱均以姓氏命名，稱「以其名字命名品牌，是對小鵬汽車品牌認同和責任的表現。」

同時，何小鵬還提到，小米（01810）、小鵬品牌名稱都有「小」字，「小」字的發音對於歐美國家用戶有一定難度。但是他認為，隨著中國品牌的崛起，歐美國家用戶會逐漸學會「小」字的發音。

小鵬汽車周四（18日）收報190.5元，跌3.5%，成交額2.9億元。

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記者：李兆明