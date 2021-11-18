德國停批北溪2號管道 歐洲天然氣價格急升

多國正面對能源短缺危機之際，德國政府周二（16日）宣布，暫停審批俄羅斯修建的北溪2號天然氣輸氣管的認證程序。歐洲的天然氣價格隨即急升，業界更警告天然氣供應短缺情況持續至冬天結束。

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北溪2號管道營運商總部設於瑞士，該公司已決定於德國成立子公司負責管理管道於德國的部分。

但德國能源監管部門表示，需要滿足德國法律對於獨立營運商的要求，才可向營運商發出認證。受到北溪2號管道推遲認證消息影響，歐洲天然氣期貨價格升約1成，加劇很多家庭及企業的負擔。荷蘭天然氣期貨價格更升至每百萬瓦時（MWh）95.16歐元（約840港元）。

部分分析師表示北溪2號管道的認證延遲，管道最快要到明年中才能展開商業運作。隨著能源持續短缺，有龍頭能源商已經警告如果今年冬天較以往更寒冷，歐洲地區或面臨輪流限電的風險。

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歐盟有4成進口的天然氣來自俄羅斯。研究公司Rystad Energy天然氣及電力市場主管迪亞斯（Carlos Torres Diaz）表示，北溪2號足以改變歐洲天然氣市場規模及供應，認證受阻代表天然氣市場的緊張情況會持續整個冬天。

北溪2號管道被指繞過烏克蘭，直接連接俄羅斯和德國作天然氣供應，多年來都遭到美國等多國反對。

俄羅斯否認利用能源作政治武器，但該國副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示盡早完成北溪2號管道認證工作，有助冷卻當前局勢。

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責任編輯：鄭錦玲