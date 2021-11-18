【MPF】4間MPF營辦商上月市佔率跌 宏利逆市跑贏搶佔市場

▲ 有4間MPF經營辦商上月市佔率下跌，僅宏利逆市續升。

據強積金（MPF）專家、積金評級公司的最新統計，截至今年10月31日，市面10大MPF保薦人中，有4間的市場佔有率下跌，幸而全部只是按月微挫0.1個百分點，包括排第2的滙豐（HSBC），其最新市場份額為17.9%；排第4的友邦（AIA），市佔率為8.9%；恒生 （00011） 市佔率則是5.8%，跟信安看齊；BCT銀聯市佔率是5.6%；恒生排名仍高踞第6位、BCT也維持第8位。

不過，宏利 （00945） 繼續逆市跑贏，上月的市佔率略升0.1個百分點，令管理MPF的總資產值為3183億元，單月吸金逾95億元，續問鼎一哥的霸主地位。市料因旗下基金選擇多，包括專攻歐美股票的冠軍MPF產品，以及由有「金手指」之稱的惠理 （00806） 管理的宏利中華威力MPF基金，且有龐大的銷售團隊，有助提供貼身服務。

此外，MPF總額現為1.195萬億元，再按積金局指，基金開支比率（FER）是1.43%，業界推斷，巿面17間MPF服務提供者，穩袋逾170億元收益，但5強已瓜分當中七成的市場份額。

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另方面，恒指公司明天（11月19日）季檢，投資界緊盯京東 （09618） 及快手 （01024） 等會否成為染籃大熱，而駿隆集團執行董事王玉麟今午（18日）回應本報查詢說，目前與恒指掛鈎的MPF基金有17隻，截至今年10月底，總資產為625.3億元，佔MPF總值約5.2%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪