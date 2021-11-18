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【MIRROR】花旗3厘高息、加推Ian限定Postcard吸客　全新客開戶即送1套（多圖）

16:11 2021/11/18

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花旗3厘高息、加推Ian限定Postcard吸客　全新客開戶即送1套

花旗香港推出的全數碼銀行服務「Citi Plus」，初期以高息吸客，平均每月新客戶人數錄得超過21%季度增長，客戶平均結餘超過9萬元。Citi Plus成績理想，花旗再找來人氣男團MIRROR成員Ian代言，即日起至12月31日成功開戶的全新客戶，即可獲贈限定的Ian Postcard一套。

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Citi Plus推出全新客戶迎新優惠，包括新客戶存入新資金，首5萬元存款可享3個月額外3厘息，再成功申請Citi Plus信用卡，即可獲贈耳機。

另外，又邀請Ian拍攝新一輯廣告，全新客戶由即日起至12月31日期間，凡成功申請Citi Plus戶口即可獲贈限定Ian Postcard （每套3張，3套隨機送出1套）。

現有客戶亦可登入流動應用程式，按右下方「Get More」了解更多有關索取限定Ian Postcard的詳情。同時，現有客戶成功推薦親友開戶及申請信用卡，各可獲高達300元現金回贈。

今年以來，MIRROR成員可謂已完全打入港人日常生活，皆因不論金融機構、超市、智能手機、電訊商、化妝品等代言都不乏他們的身影。

按圖看更多MIRROR代言廣告

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