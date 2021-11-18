【理財智慧】通脹重臨 如何在通脹期間作高、中、低風險資產部署

香港本地物價最近持續上升，公共服務、生活用品也加價，例如兩電最近宣佈加價5.8%和7%、菜價也一直上升、新巴和城巴明年也加價。在外國也有類似的情況，英國最近公佈10月份的通脹數據，達4.2%，創下自2011年11月以來的最大升幅，亦高過市場預期的3.9%，主要是由於家用能源的費用上升所致。為了壓抑高通脹，市場預期英倫銀行最快在下月加息。在面對全球因為供應鏈問題、能源價格飆升、中美貿易戰未有放寬的情況下，預期全球都會面對通脹重臨的問題，作為精明的投資者要如何部署?

【理財調查】6成港人缺乏理財規劃 大多數人未為通脹作準備【下一頁】

高風險: 原材料類型的股票或基金

由於全球面對能源短缺的問題，不少專家都預期短缺的問題不是一時三刻可以解決，甚至是疫情後各國對於能源的需求增加，甚至會令供不應求的問題更趨嚴重。作為可以承受較高風險的投資者短線可以考慮一些能源類別的股票產品，例如中石油、中電等，以中電為例，已經預計在明年將會加價，以應對能源價格上升和能源轉型，他們的股價預期受惠於需求上升。同時，「碳排放」和「碳中和」早已成為各國的目標後，預期各國經過今次的能源短缺後，會進一步推動可持續再生能源，因此投資者長期可以考慮一些可持續能源類的基金，例如法巴能源轉型股票基金。

中風險: 黃金或虛擬貨幣

黃金一直是風險低的抗通脹的投資物，不少人也會在市況不穩定的情況買入黃金，始終黃金本身具內在價值、供應也有限，但建議是購買實體金或黃金ETF，但不要買黃金類別的基金，因為部分的黃金類別基金與黃金的價格相關性不高，主要是不少的黃金基金也會買入黃金產品以外的上下游股票，因此會出現金價升、基金跌的情況。投資者也可以虛擬貨幣，以個人可以承擔的風險去慎選合適的虛擬貨幣，有部分虛擬貨幣甚至提供定期存款的功能，投資者可以邊收息邊賺幣價，但是有別於黃金，虛擬貨幣也受各國的政策的影響，例如內地已經嚴禁虛擬貨幣和挖礦，直接令到價格下跌。

金價在高通脹環境下上揚【下一頁】

低風險: 抗通脹的低風險產品

由於預期高通脹的情況出現，投資者可以考慮回報高於通脹的低風險投資產品，例如由政府推出的iBond，其保證的回報是直接與通脹率掛鉤， 信貸評級也是非常高，因此是極低風險的 投資產品，投資者可以直接在二手市場上購買。最後便是一些收息類別的基金，例如安聯收益及增長基金，每年回報都7-8%，可以抗通脹。

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責任編輯：陳佳恩