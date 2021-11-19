【消費熱話】買家「搞烏龍」 淘5KG麥芽糖回家 哭笑不得求解決

自己有時候「搞烏龍」看錯產品描述，網購錯了產品回來都非常苦惱，最近有網民於社交平台「淘寶開心share」投稿，指自己不小心淘了5KG的麥芽糖回家，詢問網民解決辦法。

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此貼文一出後，引來網民各出奇招，有些人提議樓主派麥芽糖給街坊鄰居食、用來煮飯代替糖、去街邊賣夾餅，和淘多十多個玻璃樽分開賣等。更有人笑指「全部吃清光，然後得了糖尿病。」、「早午晚三餐、不停食。」

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責任編輯：陳頌潔