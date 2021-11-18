  • 24°C
香港時間 : 20211118日 (四) 17:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

淘大迷你倉大火舊址重建成住宅　正式命名皓日　最細289呎　恒隆：參考啟德、觀塘新盤定價

股樓投資 16:07 2021/11/18

分享：

繼黃泥涌藍塘道豪宅後，恒隆地產（00101）闊別６年終在港有全新住宅項目推出，旗下九龍灣淘大工業村第一座重建項目，正式命名為皓日（THE APERTURE）。值得留意，皓日（THE APERTURE）雖非地鐵上蓋項目，但距離九龍灣地鐵站，僅約3分鐘路程，而且是該區近40年來的新盤。

恒隆地產物業銷售部高級經理彭頌欣說，皓日示範單位準備得七七八八，會盡快開放及公布首張價單。被問到皓日定價，彭頌欣說，會參考同區及九龍東的一、二手價格，又明言同區樓盤較舊，故會留意啟德、觀塘一帶新盤。 

資料顯示，皓日建有294伙單位，實用面積約289至898平方呎，其中標準單位戶型包括一房至三房，實用面積由320平方呎起，至最大771平方呎（見下圖）。此外，皓日有住客會所，面積約1.5萬平方呎，而基座則設商場，佔地約1.9萬平方呎。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

皓日地皮前身為淘大工業村第一座，數年前發生時昌迷你倉大火。其後大業主恒隆開始收購其餘業權，並於2019年初以約20.7億元統一業權，折合每平方呎樓面呎價約1.1萬元。 

同場加映【溫股知新】恒指走勢有起色 八大金剛你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 皓日 恒隆

上一篇文章

【嗶哩嗶哩 9626】 嗶哩嗶哩上季蝕近27億 差過市場預期 股價急挫逾一成

下一篇文章

【碧桂園服務 6098】 碧桂園服務停牌 傳折讓9.5%配股籌80億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【有相睇】荃灣中心連企理裝修　業主企硬400萬賣　見上車客有誠意　象徵式減價2000元
【有相睇】荃灣中心連企理裝修　業主企硬400萬賣　見上車客有誠意　象徵式減價2000元
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
太古城驚現時光倒流價　兩房665萬沽　呎價1.37萬　平過洪水橋新盤
太古城驚現時光倒流價　兩房665萬沽　呎價1.37萬　平過洪水橋新盤
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【大行點睇】第三季盈利大勝市場預期 花旗維持金山軟件買入評級
【大行點睇】第三季盈利大勝市場預期 花旗維持金山軟件買入評級
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款