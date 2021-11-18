淘大迷你倉大火舊址重建成住宅　正式命名皓日　最細289呎　恒隆：參考啟德、觀塘新盤定價

繼黃泥涌藍塘道豪宅後，恒隆地產（00101）闊別６年終在港有全新住宅項目推出，旗下九龍灣淘大工業村第一座重建項目，正式命名為皓日（THE APERTURE）。值得留意，皓日（THE APERTURE）雖非地鐵上蓋項目，但距離九龍灣地鐵站，僅約3分鐘路程，而且是該區近40年來的新盤。

恒隆地產物業銷售部高級經理彭頌欣說，皓日示範單位準備得七七八八，會盡快開放及公布首張價單。被問到皓日定價，彭頌欣說，會參考同區及九龍東的一、二手價格，又明言同區樓盤較舊，故會留意啟德、觀塘一帶新盤。

資料顯示，皓日建有294伙單位，實用面積約289至898平方呎，其中標準單位戶型包括一房至三房，實用面積由320平方呎起，至最大771平方呎（見下圖）。此外，皓日有住客會所，面積約1.5萬平方呎，而基座則設商場，佔地約1.9萬平方呎。

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皓日地皮前身為淘大工業村第一座，數年前發生時昌迷你倉大火。其後大業主恒隆開始收購其餘業權，並於2019年初以約20.7億元統一業權，折合每平方呎樓面呎價約1.1萬元。

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