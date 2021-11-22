【C.E.O.財策精英】宏利財富管理經理陳曉蕾　助客未雨綢繆　及早規劃財務方案擁健康人生

為別人點一盞燈，照亮別人，也會照亮自己。曾在藥廠負責市場銷售多年的宏利財富管理經理陳曉蕾（Chloe）眼見一些癌症病人未能負擔昂貴的藥費，因而未能使用最適合的藥物進行治療，於是毅然放棄藥廠的工作，在2019年6月透過「宏利C.E.O.計劃」轉職理財策劃行業，希望利用專業知識協助大眾訂立長遠的財富管理方案，藉自己微小的力量去宣揚「預防勝於治療」的理念。



Chloe決定投身理財規劃行業的最大目標，便是想做好提升大眾對「風險管理」的重視，只要大家加強相關意識，提早做好準備，一旦面對任何危機也可以減低對生活上或財務上的影響。」Chloe在全新事業路上亦迎來更豐盛的收穫，不但自入行以來連續三年都取得業界尖子指標的百萬圓桌會會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table），今年更只花了半年時間便提早達標，成績卓著。



灌輸大眾健康保障概念 扭轉危機



Chloe之前在藥廠主要負責市場銷售，對香港的醫療系統有深入認識，「有些朋友以為公立醫院可為病人免費提供所有治療，可是在現實生活中，藥廠不斷推出更好、更強效的藥物，但因研發成本及專利等因素，往往都十分昂貴，亦未必會即時獲納入公營醫療系統中，不少新型藥物都屬於自費藥物。以前工作時，見到有些病人在生死攸關的時刻因經濟能力而『睇到用唔到』，這些現實的殘酷、愛莫能助的無力感令我想設法改變現狀。」後來她意會到，必須灌輸大眾未雨綢繆的保障概念，才是改寫實況的轉機。「今時今日，保險及理財就是必需品，只要妥善規劃，一旦發生健康問題，即使面對數十萬的醫療開支，保險亦可令病人財政上『幫輕唔少』，而藥物和復康都可以有更好的選擇。」



Chloe剛入行便接連遇上社會運動及疫症，對她來說是一大考驗，但熱愛滑雪的她發揮不怕挫折，跌倒後總會找到方法重新站起來的心態，一步一腳印地前進，「不論外在環境如何，人總可找到方法生存下去。疫情下，我的確少了與客戶接觸的機會，但換個角度，疫情令很多人更關心保障和理財。『確診新冠病毒會否買不到保險？』『現有的保障是否足夠追得上通脹？』『假如我在未來突然面對失業問題，我還有能力規劃退休嗎？』，這些疑問反映大眾都知道理財規劃的重要性，只是未發現危機原來可以離自己這麼近，因此我必須提醒大家正確的保障概念，積穀防饑。」去年，雖然 Chloe 與大家一樣在家抗疫，但她靈活變通，持續透過不同的渠道傳遞保險訊息，例如和客戶視像會面、在社交平台分享個人經驗等，促使她在困境中仍能快速成長，成為行業精英。

▲ 喜歡挑戰的Chloe尤其熱愛滑雪這項充滿速度感的運動，享受在雪地自由地馳騁的感覺，就如她在財策業也是按自己的初心自主發展一樣。

自律和勤奮是成功的第一步



Chloe表示入行至今，發現很多人對保險業的認知不太多，因此她把宣揚理財概念設定為其工作重心之一，「要提升大眾在保險方面的知識和想法，就必須提升行業從業員的質素，令大眾看到我們專業的一面。此外，重新定義『理財規劃』的角色也是非常重要的。很多人都覺得理財顧問只是『賣保險』，其實我的專業是要分析不同人生階段的『需要』及『缺口』，再利用不同的工具提升潛在回報及降低風險。」每個人的人生規劃也沒有固定的程式，因為每個人的期望都不同。「我認為得到客戶的信任才算是成功的理財顧問，他必需具有為客戶想得更多更遠的能力，讓客戶明白不同工具的價值，而我更大的宏願是可以帶動和改變社會。」



在成功的理財顧問路上，Chloe一直堅守着一個理念──自律和勤奮永遠是邁向成功的第一步，尤其財策行業很注重顧問的自主性，「我會花時間看很多相關的書籍，希望加強自己的專業知識，再時刻想方法把保障概念和客戶分享，深化我們之間的連結，在客戶心目中建立起專業形象。」



帶領團隊宣揚保障理念



要做到改變社會，不能單靠一人之力，因此Chloe開始專注於建立自己的團隊，希望尋找一班擁有共同理念和目標的人，一同努力，無論是理財或是健康知識，把正確的概念灌輸予社會大眾。



團隊的建立需要出色的領袖，帶領Chloe入行的宏利高級分組經理歐耀邦（Ziv）認為領袖必須要有開明的思維、清晰的發展方向和經營理念，而Chloe正正擁有這些條件，「我非常欣賞Chloe背後的信念，贈人玫瑰，手留餘香，她從不介意客戶購買與否，只想將資訊告訴所有人，令大家學會未雨綢繆。有想法的人很多，但未必每個人都會用心用力去實踐，而Chloe就做得到，業績做得很好，又能回饋社會，我十分看好她建立的團隊定能更大地發揮影響大眾的作用。」

▲ 帶領Chloe入行的Ziv（左），認為Chloe有條件成為一名出色的團隊領袖。

至於Chloe對自己亦有很高的要求︰「我認為一個好的領袖各方面都需要兼顧得好，先做好榜樣，然後提高整個團隊的效能。他們可以建立不同的個人風格，但必須有共同理念為大原則，不只是要事業成功，還要貢獻社會。很期待可以和團隊一同成長、一同進步。」



（特約）