  • 23°C
香港時間 : 20211118日 (四) 21:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大3333】網傳鄭州恒大解散、集團闢謠 、標普料恒大明年極有可能違約　恒大全日挫5.7%最低位收市（第三版）

股市 20:20 2021/11/18

分享：

中國恒大 （03333） 雖然屢次在寬限期完結前支付債券利息，但債務危機仍未解除，集團消息繼續滿天飛。內地網上流傳一則「鄭州恒大解散」的截圖，但恒大鄭州相關工作人員回復內媒指，目前未收到相關通知，視為謠言，但未有詳細說明其他情況。

另外，根據評級機構標準普爾報告表示，中國恒大未來極有可能違約，原因是公司明年3月及4月將面臨合共35億美元的美元債券到期，屆時挑戰將大很多，標普分析師Mattew Chow報告中指，恒大新房難賣，已失去銷售新屋能力的主要商業模式，故認為集團不太可能全額償還債務。

同日，恒大宣布清倉恒騰。恒大股價午後持續向下，終以全日最低位2.64元收市，跌5.7%，成交1.72億元。

萬科發內部信籲員工節衣縮食　「花小錢辦大事」｜【下一頁】

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備【按此即睇】

相關文章：

【恒騰136】中國恒大折讓24%沽清恒騰持股　套現逾21億元、恒騰急漲近三成

【內房危機】恒大3333被建材公司追討2億欠款　已獲法庭受理 

【ET財智Talk】美股陷極端貪婪　 回調風險高？丁sir為你分析Tesla、Nvidia前景（立即收看）

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】 

港股 國企內房股 民企內房股 中國 恒大 中國恒大（03333）

上一篇文章

【新股IPO】微博通過港交所上市聆訊、傳集資78億元　擬保留資金作業務增長故無計劃派息（第二版）

下一篇文章

【業績】歐化國際中期扭虧轉賺56萬元、不派息　對零售市道謹慎樂觀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ET財經早點1分鐘】外資突恐慌拋售 阿里美股業績前低港5% 夜期急瀉247點 科技股業績齊受壓
【ET財經早點1分鐘】外資突恐慌拋售 阿里美股業績前低港5% 夜期急瀉247點 科技股業績齊受壓
【Nvidia業績】Nvidia第三季收入破紀錄　盤後曾升5%
【Nvidia業績】Nvidia第三季收入破紀錄　盤後曾升5%
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港5%　夜期瀉247點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港5%　夜期瀉247點（不斷更新）
【恒指夜期】北水走資近4億　沽騰訊吉利小米　恒指夜期跌14點（不斷更新）
【恒指夜期】北水走資近4億　沽騰訊吉利小米　恒指夜期跌14點（不斷更新）
【2022展望】冠軍分析師張憶東：港股明年呈「找尋自信式」恢復性上漲　恒指料觸30000點、循三線布局
【2022展望】冠軍分析師張憶東：港股明年呈「找尋自信式」恢復性上漲　恒指料觸30000點、循三線布局
【美股期貨】道指期貨升44點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升44點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款