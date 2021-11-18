【恒大3333】網傳鄭州恒大解散、集團闢謠 、標普料恒大明年極有可能違約　恒大全日挫5.7%最低位收市（第三版）

中國恒大 （03333） 雖然屢次在寬限期完結前支付債券利息，但債務危機仍未解除，集團消息繼續滿天飛。內地網上流傳一則「鄭州恒大解散」的截圖，但恒大鄭州相關工作人員回復內媒指，目前未收到相關通知，視為謠言，但未有詳細說明其他情況。

另外，根據評級機構標準普爾報告表示，中國恒大未來極有可能違約，原因是公司明年3月及4月將面臨合共35億美元的美元債券到期，屆時挑戰將大很多，標普分析師Mattew Chow報告中指，恒大新房難賣，已失去銷售新屋能力的主要商業模式，故認為集團不太可能全額償還債務。

同日，恒大宣布清倉恒騰。恒大股價午後持續向下，終以全日最低位2.64元收市，跌5.7%，成交1.72億元。

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