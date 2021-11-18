【中國品牌】名字太土難進軍高端房車市場？　小鵬汽車拒改名

▲ 【中國品牌】名字太土難進軍高端市場？ 小鵬汽車拒改名

有網友指小鵬汽車 （09868） 的公司名稱「太土」，難以進軍高端市場，小鵬汽車創辦人兼董事長何小鵬回應指公司不會改名。何小鵬直言，從去年就開始思考「小鵬名字太土」這個問題， 經過深思熟慮之後，決定不會改名。

他以福特、豐田、特斯拉等以姓氏命名的車企為例，稱以他本人的名字命名品牌，是對小鵬汽車品牌認同和責任的表現。何小鵬還提到，小米、小鵬的名字同樣都包含「小」字，而「小」字的發音對於歐美國家用戶有一定難度。但是他認為，隨著中國品牌的崛起，歐美國家用戶會逐漸學會「小」字的發音。

1977年出生的何小鵬畢業於華南理工大學計算機專業，2014年與獵豹移動CEO傅盛等知名互聯網企業的高層，共同投資創立小鵬汽車，公司分別於去年8月及今年7月在美國及本港上市。

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