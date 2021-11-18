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【碧桂園服務 6098】 碧桂園服務停牌 傳折讓9.5%配股籌80億

股樓投資 15:53 2021/11/18

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碧桂園服務（06098）今早（18日）9時起暫停買賣，待發布配售新股份內幕消息。據外電引述銷售文件報道，碧桂園服務擬配售1.5億股，每股作價53.35元，較停牌前收市價58.95元，折讓9.5%，集資總額逾80億元，主要用於未來收購機會、新業務發展及一般企業用途。

【阿里巴巴 9988】 傳阿里財團成紫光集團「白武士」 料涉逾500億元 或下月達成交易【見下頁

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碧桂園服務上月底已斥資33億元，向花樣年（01777）旗下彩生活（01778）買入鄰里樂業務。

同場加映﹕【iM Cafe】港股挑戰26000 染藍熱門股逐隻捉

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記者：郭秀慧

港股 經濟 碧桂園服務（06098） 配股 停牌 配售

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