【Netflix突然加價】將影響香港？　Netflix南韓訂閱價格加價達17.2%

Disney＋登場之後，影音串流平台之間的競爭更激烈，串流巨頭Netflix似乎選擇了加價迎戰！據韓媒《The Korea Herald（韓國先驅報）》最新報道，Netflix今（18日）更突然調升南韓市場的Netflix訂閱服務價格，增幅達12.5%至17.2%。

報道指，Netflix在南韓市場的標準訂閱方案，由原本每月為1.2萬韓元（約79港元）加價至1.35萬韓元（約89港元）；Netflix高級訂閱方案則由每月原本為1.45萬韓元（約96港元）加價至1.7萬韓元（約112港元）。

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事實上，Netflix已由去年10月起，增加了美國、加拿大、日本、英國等國家的訂閱費用。據Netflix公共政策副總裁Dean Garfield今月初於首爾舉辦的一場記者會上表示，Netflix進入南韓市場5年以來，其訂閱費用一直未有沒有向上調整，而該公司亦一直有思考相關事宜。

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責任編輯：張寶燕