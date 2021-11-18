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【2021稅貸戰】19行稅貸大戰 創興信用卡現金回贈1480元

15:46 2021/11/18

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建行亞洲新推次輪稅貸最低息1.31厘 ，較首輪2.01厘劈價35%。

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再有業界加入稅務貸款的戰場，創興 （01111） 新推稅貸計劃，以貸款額80萬元及還款期12個月計，最低息1.48厘，且須特選客戶。

至今19間金融機構齊搶綠色炸彈的商機，如以首次出擊的最低息來衡量，當中劈幅最大是上海商業銀行，以今年最低稅貸息為1.38厘，較去年的2.38厘，下調0.1厘，若以幅度計，高達42%。上商的稅貸計劃以貸款額10萬元，以及還款期12個月計，即享最平息。

另方面，建行亞洲新推次輪稅貸息1.31厘，須借50萬元及以12個月計，較首輪2.01厘劈價近35%。

論及息率最平，則以眾安（ZA Bank）居首，這虛擬銀行突於11月5日新推雙11優惠，稅貸一口價僅1厘，但屬快閃性質至11月底止，首1111人使用「Tax1111」優惠碼，借貸20萬元或以上者享此超低息。該行又指，若血拼者未能搶到該優惠，亦可使用其他優惠券享1.58厘，較首輪推稅貸的牌面價1.75厘低。頻頻變招間接劈價的眾安，撼贏大新 （02356） 的1.08厘膺今年的最低息稅貸計劃。

專家教路5招精明揀稅貸【下一頁

那邊廂，要是以現金回贈等額外獎賞來衡量，兩間財務公司鬥豪，包括Aeon信貸財務向合資格新客戶厚賞1萬元現金回贈，大眾財務則以1萬元超市禮券作餌。

上商則另闢戰線，以信用卡繳稅、每1萬元可參加大抽獎1次，頭獎為8888元免找數簽帳額。而花旗以4000元現金券作招徠，滙豐（HSBC）最多也有3300元回贈，恒生 （00011） 回贈為2000元，創興則向特選客提供優選禮遇，在推廣期內，全數提取80萬元或以上貸款，信用卡現金回贈最多1480元。

此外，倘以借貸額上限較量，中銀香港 （02388） 及工銀亞洲最盡可借400萬元，為一眾銀行最多。至於比併19行中，3行最低稅貸息逾兩厘或以上，分別為招商永隆的2.01厘，Aeon信貸財務為3.12厘，大眾財務是3.25厘，但兩間財務公司享特惠息的附帶條件，相對一眾傳統銀行較寬鬆。

相關文章：【2021稅貸戰】大眾財務稅貸息3.57厘 最高賞1萬元超市禮券

【2021稅貸戰】上商稅貸息1.38厘 大抽獎頭獎獲8888元簽帳額

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

大新銀行（02356） 眾安銀行 虛擬銀行 建行亞洲 創興銀行（01111） 稅務貸款

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