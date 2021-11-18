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【ET講股通】梁耀康：港股再跌過？（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:49 2021/11/18

分享：

港股今早低開後跌幅擴大，恒生指數最多跌428點，低見25222點，科技股下挫。獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析港股走勢。

Time code：

00：00 - 港股今日市況解讀
01：25 - 聯儲局主席人選誰屬　增添市場變數
03：19 - 重磅科技股下跌抑遏大市
04：52 - 嗶哩嗶哩 （09626） 雖跌一成但仍守升軌之上
12：23 - 二、三線科技股彈升　談恒騰網絡 （00136）
13：46 - 金價抽升利金礦股　分析招金擴業 （01818）
18：35 - 觀眾問股：騰訊 （00700）
23：11 -  觀眾問股：越秀房地產 （00405）
25：01 -  觀眾問股：蒙牛 （02319）
歡迎到本節目留言區即時交流。

立即收看／收聽／留言：https：//video.hket.com/video/3110518/

**************************************************

恒指全日跌330點，收報25319點，大市成交1,165億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指今日下滑，主因有二。一是美股有輕微調整，除高位回氣外，亦因市場不喜歡變數，觀望下任儲局主席人選將是鮑威爾連任還是理事布雷納德上任。二是科技股業績不佳，如嗶哩嗶哩 （09626） 和百度 （09888） ，拖累科網股。

阿里巴巴 （09988） 和京東 （09618） 今日公布業績，將主導大市。梁耀康認為，大市即使再跌，也不會跌幅太深，最重要是留意科企巨頭公布業績後，將在哪一個水平找到支持。嗶哩嗶哩今日跌約1成，但仍在升軌上，券商亦對其業績的看法亦分歧，廣告及電商業務強勁，但投資拖累公司虧蝕擴大。

等待巨型科企悉數放榜 觀察大市能否築底

整體來說，科企第三季業績不會太亮麗，經濟、監管因素影響了經營環境，故業績不理想是預期之內，情況料延續至第四季。在阿里巴巴和京東放榜後，下周再看美團 （03690） 和小米 （01810） 業績，便可觀察大市能否築底、科企股價能否企穩。

個股方面，二綫科技股恒騰 （00136） 易手後，股價今日大升，但若想中長綫去看，便要留意未來經營策略會否有變，以及不同股東之間關係如何。至於金礦股，招金 （01818） 今日抽上，受惠金價有向上突破的可能性，股價上望8至8.5元水平。

【「ET講股通」問股環節，包括︰騰訊、越秀房地產、蒙牛︰立即觀看

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本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

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欄名 : ET講股通

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