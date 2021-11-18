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【ET講股通】梁耀康：港股再跌過？（歡迎到本節目留言區即時交流）

股市 15:40 2021/11/18

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港股今早低開後跌幅擴大，恒生指數最多跌428點，低見25222點，科技股下挫。獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析港股走勢。

歡迎到本節目留言區即時交流。

立即收看／收聽／留言：https：//video.hket.com/video/3110518/

欄名 : ET講股通

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恒生指數 港股 指數

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