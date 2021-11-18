【ET講股通】梁耀康：港股再跌過？（歡迎到本節目留言區即時交流） 股市 15:40 2021/11/18 分享： 港股今早低開後跌幅擴大，恒生指數最多跌428點，低見25222點，科技股下挫。獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析港股走勢。 歡迎到本節目留言區即時交流。 立即收看／收聽／留言：https：//video.hket.com/video/3110518/ 欄名 : ET講股通 最新專欄文章 更多 【ET講股通】梁耀康：汽車股一枝獨秀（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/17 【ET講股通】梁耀康：汽車股一枝獨秀（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：懷疑中開展升浪？（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/16 【ET講股通】梁耀康：懷疑中開展升浪？（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：等習拜會（附time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/15 【ET講股通】梁耀康：等習拜會（附time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：氣氛回暖（附time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/12 【ET講股通】梁耀康：氣氛回暖（附time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：憧憬放寬內房調控（附time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/11 【ET講股通】梁耀康：憧憬放寬內房調控（附time code）（第二版︰加入文字內容） 恒生指數 港股 指數