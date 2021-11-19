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【消費熱話】客人買6隻雞翼外賣 加＄2外賣盒向消委會投訴？ 結果投訴成立

理財智慧 09:00 2021/11/19

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香港素有「投訴之都」的美譽，投訴理由千奇百怪，最近有網民於社交平台「西店Hi客之道 Hispitality Secret」投稿指，有客人向消費者委員（消委會）投訴某一間餐廳額外收取$2外賣盒的費用，批評有斂財之嫌。

從圖片可見，消委會最近收到消費者對服務的意見，希望餐廳能夠避免日後再有同類事情發生。第三張照片就是一張表格，內容包括投訴日期、商號名稱、地址、電話號碼和投訴詳情等等，希望餐廳能予以改善。再者，客人附上外賣單據照片證明其屬實性。

    點擊圖片放大
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投訴大概：

本人於今年5月5號惠顧一款小食外賣，該店只用了一個長方形的外賣膠盒，但竟收取高達$2的外賣費用，十分高昂；餐牌沒有列明外賣用品之收費，只是出了單職員告知銀碼時才知，希望店舖於外賣用品取消收費。

 

店家解釋，一般發泡膠盒成本為＄0.5，餐廳選用微波爐膠盒成本大約＄1，收取$2是合理價錢。餐廳亦一早表明外賣盒需收取＄2，如果客人覺得不合理絕對可以不購買，不解為何投訴至消委會，感慨表示：「真的很得閒了。」

【理財熱話】丈夫積蓄All in股票無錢供樓 老婆獨力承擔重擔 大呻「好唔公平」   【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，大多數人覺得投訴人為了＄2寫信去消委會投訴真的很無聊，「你肯付＄44買6隻雞翼，但付多＄2蚊買外賣盒就嫌貴。」、「要求餐廳取消外賣盒收費？外賣盒不用成本嗎？成本價知不知多少？收＄2合情合理。」更有人笑指「想投訴有餐廳凍飲加＄2」、「餐廳收加一服務費可否投訴？」

 

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責任編輯：陳頌潔

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