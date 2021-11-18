美國洛杉磯港仍未24小時運作 人手持續不足

美國供應鏈因新冠肺炎疫情和人手短缺陷入危機，洛杉磯港口早前宣布將24小時運作，穩定美國商品供應。但洛杉磯港口至今依然未能全天候運作，司機和倉庫工人不足問題仍然持續。雖然等候進入洛杉磯港口貨船數目有所減少，但貨櫃仍然滯留碼頭。

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洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）周二（16日）表示，雖然碼頭具備24小時運作的能力，但貨車司機和夜間倉庫工人短缺問題未解決，出口商需接受延遲情況。他指當局正在努力，讓供應鏈運作趕上進度，但至今後勤卸貨職員依然人手短缺。

截至周二，洛杉磯港仍有84艘貨船輪候進入卸貨區域，但已較數日前逾百艘稍有回落，積壓問題稍有改善。塞羅卡表示，自10月24日以來，港口積壓的進口貨櫃數下降25%，從9.5萬減至7.1萬個，同時存放9日或以上時間的貨櫃亦減少29%。他承認未來仍有大量工作，但各方已取得極大進展。

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美國自疫情爆發以來，港口貨物便開始積壓，貨車司機提早退休、疫情限制措施減少碼頭和倉庫工人數目等均是積壓成因。眾多公司因倉庫爆滿，延遲到港口取貨的時間。

為加快貨櫃輪轉速度，洛杉磯港口本月曾宣布，將對在碼頭停留9日或更長時間的進口商品徵費，第1日收取100美元（約780港元），第2日收取200美元（約1,560港元），如此類推。但現時因商品滯留問題有所改善，措施或延遲至本月22日才開始實施。

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責任編輯：李俊儀