  • 24°C
香港時間 : 20211118日 (四) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國洛杉磯港仍未24小時運作 人手持續不足

環球社會熱點 16:44 2021/11/18

分享：

美國供應鏈因新冠肺炎疫情和人手短缺陷入危機，洛杉磯港口早前宣布將24小時運作，穩定美國商品供應。但洛杉磯港口至今依然未能全天候運作，司機和倉庫工人不足問題仍然持續。雖然等候進入洛杉磯港口貨船數目有所減少，但貨櫃仍然滯留碼頭。

供應緊張致港口貨櫃積壓 美國賊仔趁機偷2類產品 【下一頁】

洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）周二（16日）表示，雖然碼頭具備24小時運作的能力，但貨車司機和夜間倉庫工人短缺問題未解決，出口商需接受延遲情況。他指當局正在努力，讓供應鏈運作趕上進度，但至今後勤卸貨職員依然人手短缺。

截至周二，洛杉磯港仍有84艘貨船輪候進入卸貨區域，但已較數日前逾百艘稍有回落，積壓問題稍有改善。塞羅卡表示，自10月24日以來，港口積壓的進口貨櫃數下降25%，從9.5萬減至7.1萬個，同時存放9日或以上時間的貨櫃亦減少29%。他承認未來仍有大量工作，但各方已取得極大進展。

拜登撥1326億改善美國港口設施 紓緩供應鏈問題 【下一頁】

美國自疫情爆發以來，港口貨物便開始積壓，貨車司機提早退休、疫情限制措施減少碼頭和倉庫工人數目等均是積壓成因。眾多公司因倉庫爆滿，延遲到港口取貨的時間。

為加快貨櫃輪轉速度，洛杉磯港口本月曾宣布，將對在碼頭停留9日或更長時間的進口商品徵費，第1日收取100美元（約780港元），第2日收取200美元（約1,560港元），如此類推。但現時因商品滯留問題有所改善，措施或延遲至本月22日才開始實施。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

美國供應鏈問題致貨櫃積壓 意外帶動一行業？
2021/10/21
美國供應鏈問題致貨櫃積壓 意外帶動一行業？
拜登擬部署國民警衛隊 紓緩美國供應鏈危機
2021/10/22
拜登擬部署國民警衛隊 紓緩美國供應鏈危機
供應緊張致港口貨櫃積壓 美國賊仔趁機偷2類產品
2021/11/04
供應緊張致港口貨櫃積壓 美國賊仔趁機偷2類產品
蘇伊士運河通行費加價6% 供應鏈增通脹壓力
2021/11/07
蘇伊士運河通行費加價6% 供應鏈增通脹壓力
拜登撥1326億改善美國港口設施 紓緩供應鏈問題
2021/11/10
拜登撥1326億改善美國港口設施 紓緩供應鏈問題

你可能感興趣

美國供應鏈問題致貨櫃積壓 意外帶動一行業？
15:05 2021/10/21
美國供應鏈問題致貨櫃積壓 意外帶動一行業？
拜登擬部署國民警衛隊 紓緩美國供應鏈危機
15:05 2021/10/22
拜登擬部署國民警衛隊 紓緩美國供應鏈危機
供應緊張致港口貨櫃積壓 美國賊仔趁機偷2類產品
10:30 2021/11/04
供應緊張致港口貨櫃積壓 美國賊仔趁機偷2類產品
商品 疫情 美國 洛杉磯 司機

下一篇文章

【新冠疫苗】美政府擬加大投資增產能 冀年增產10億劑
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

哈利波特演員時隔10年重聚 拍特輯賀電影上映20周年
哈利波特演員時隔10年重聚 拍特輯賀電影上映20周年
卑詩省進入緊急狀態 加拿大水災死亡人數恐飆升
卑詩省進入緊急狀態 加拿大水災死亡人數恐飆升
新型冠狀肺炎全球疫情（11月18日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月18日 時間16:00）
【德國疫情】確診再創新高 慕尼黑取消聖誕市集
【德國疫情】確診再創新高 慕尼黑取消聖誕市集
摩根大通因馬斯克私有化帖文 起訴Tesla索償12.6億
摩根大通因馬斯克私有化帖文 起訴Tesla索償12.6億
伊朗女足門將連番勇救12碼 對手竟質疑係男兒身
伊朗女足門將連番勇救12碼 對手竟質疑係男兒身
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款