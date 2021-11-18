【通脹高企】英倫銀行下月或加息 受通脹拖累

能源價格飆升導致生活成本急升，英國上月通脹升至10年高位，甚至高於經濟學家預期。英倫銀行下月面臨沉重加息壓力，市場估計英倫銀行下月有可能上調利率至0.25厘。

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英國國家統計局（ONS）周三公布，上月消費者物價指數（CPI）按年急升4.2%，較前一個月的3.1%急增1.1個百分點。通脹創2011年底以來新高，遠超市場預期，更是英倫銀行2%通脹目標的超過兩倍。

多個因素趨使通脹率或持續上升。首先，俄羅斯天然氣供應未能滿足歐洲各地需求，天然氣批發價創新高。ONS首席經濟學家菲茨納 （Grant Fitzner）表示，德國叫停北溪2號天然氣管道審批程序，觸發能源批發價上升，未來數月會出現進一步通脹壓力。

其次，酒店及餐廳於政府取消款待業增值稅減免措施後加價，加上二手車價格飆升，同樣成為推高通脹率的因素。

自各地解封以來，原材料、薪金和運輸成本急升，最新CPI數據反映企業開始將增加的成本轉嫁給消費者。

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英倫銀行未按市場預期加息，該行預計通脹率明年會暫時升至5%見頂，但隨著疫情造成的影響逐漸消退，可逐漸回落至2%的目標。

經濟學家指當局公布的高通脹率及強勁的就業數據，反映英倫銀行將在12月加息，更預計利率最有可能由目前的0.1厘上調至0.25厘。

英國商會（British Chambers of Commerce）經濟主管蒂魯（Suren Thiru）表示，英倫銀行對平衡通脹飆升及復甦停滯感到棘手，但警告英國經濟面臨愈來愈大阻力，建議不應過早加息以免損害企業和消費者信心。

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責任編輯：鄭錦玲