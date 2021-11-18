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【內房危機】萬科發內部信籲員工節衣縮食　「花小錢辦大事」

14:17 2021/11/18

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萬科發內部信　籲員工節衣縮食、「花小錢辦大事」

內房流動性緊張，內地網傳萬科 （02202） 日前發長達5頁的內部通知，倡員工節衣縮食、「花小錢辦大事」，籲管理層應以身作則，「勤儉節約、杜絕浪費」，減少不必要的費用支出。萬科午後跌幅擴大，最新報18.72元，跌3.6%，最低見18.66元，成交近1.26億元。

根據內媒報道，萬科日前（16日）發布《關於萬科集團總部「節衣縮食」和打造「戰時氛圍」的倡議》，呼籲員工要改變黃金時代的慣性思維方式，提出對不產生價值的動作及開支「做減法」，並要花小錢辦大錢等要求。

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《倡議》文件又提到，管理層應以身作則，例如合理規劃差旅出行、人走關燈等；同時避免內部交往過度接待，拒絕不必要的接送、宴請或伴手禮等。

據報，萬科未有回覆傳媒查詢，但就有萬科員工證實上述的內部文件。

另據《第一財經》報道，在早前的業務交流會上，集團主席郁亮已多次表明要「珍惜錢」、「賺小錢」，熬過行業陣痛期，以迎接未來的春天。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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