【新冠疫苗】美政府擬加大投資增產能 冀年產10億劑

全球新冠肺炎疫苗分配不均，富國被批評剥削貧窮國家接種疫苗的機會。然而，美國政府計畫投資數十億美元，在美國擴大新冠疫苗生產線，目標每年可生產最少10億劑疫苗，與全球其他國家分享，援助貧窮國家新冠疫苗供應。

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美國白宮周三（17日）表示，總統拜登（Joe Biden）打算以公私營合作模式，向輝瑞、Moderna等有能力生產mRNA疫苗的藥廠投資，協助擴充美國設立的生產線，提高生產新冠疫苗產能，目標每年生產10億劑新冠疫苗。

白宮續指，希望擴大量產新冠疫苗以成本價供應全球使用；長遠來說，投資計劃亦有助提高國內加快生產疫苗能力，為出現下一次疫情作準備。

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《紐約時報》報道指，衛生與公共服務部分已邀請生產mRNA的藥廠，向他們提出相關請求，希望在30日內獲得回覆，希望可在明年年中能提高疫苗產量。輝瑞、Moderna藥廠周三指，正考慮政府方案，對合作計劃抱開放態度。

白宮疫情小組首席科學官凱斯勒（David Kessler）表示， 政府將從「美國拯救計劃」（American Rescue Plan）的1.9萬億美元預算中，動用數十億美元投資提高新冠疫苗產量。

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責任編輯：郭麗明