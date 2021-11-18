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【O+O商機】中國屈臣氏助初創銷售增長2倍　設屈奇館發展業務

商業 14:15 2021/11/18

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中國屈臣氏憑O+O，和創立了「屈奇館」初創品牌概念店，助初創發展。(資料圖片)

中國網購盛行，但要在市場爭一席之地也要找方法。有零售商分享，成功更要配合線上和線下的銷售。中國屈臣氏憑O+O，和創立了「屈奇館」初創品牌概念店，助初創發展。

【網絡熱話】諷刺CHANEL聖誕倒數月曆伏？　IKEA：6千元買到逾3萬張貼紙

線下發現女性需美白　線上推出相關產品
該公司認為，結合線下與線上平台，為初創品牌提供了全面的平台，幫助他們拓展業務，對準目標顧客。並舉例，在店內查詢顧客需要，發現其中35%的顧客選擇美白嫩膚體驗。

故在線上為女性顧客提供有關產品，以滿足一線、二線城市年齡介乎27至36歲的女性顧客的美白護膚需要。加上顧客在雲店下單後，最快30分鐘送達目的地。其中的初創「佰草集典萃煙醯胺煥亮精華露」，已在線下及線上平台創下初創品牌紀錄，銷售較上次統計，上升達200%。

「屈奇館」初創品牌概念店
中國屈臣氏看好初創美妝護膚品牌潛力，創立了「屈奇館」初創品牌概念店。這間店將由會員和專家，負責為美妝行的初創進行評測。然後決定品牌能否正式進駐屈臣氏O+O零售平台。

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