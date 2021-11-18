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【聖誕節】零售業看好聖誕銷情　料生意額可按年升5成

商業 15:00 2021/11/18

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距離聖誕節還有個多月，商場及商戶紛紛開始預備節日策略和優惠，務求今年吸引更多顧客，彌補上年因疫情帶來的損失。(資料圖片)

距離聖誕節還有個多月，商場及商戶紛紛開始預備節日策略和優惠，務求今年吸引更多顧客，彌補上年因疫情帶來的損失。有受訪市民表示，去年聖誕節疫情仍然嚴重，預計今年會額外多花數百元來歡度佳節。

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佳節人均消費　有望逾1600元

售賣玩具及模型的Tiny（微影）創辦人吳凱俊認為，今年聖誕氣氛比上年熾熱許多，預計生意額可按年上升5成。他稱，「上年根本沒有聖誕，所有年尾展覽都取消了」，所以，今年會大力推出優惠，該公司挑選了Mr. Bean為聖誕主打產品。展覽方面，今年在香港國際汽車博覽，與鑽石酒家合作打造1比1真巴士，還原70至80年代酒樓的廣告巴士樣貌，來吸引市民。

吳續指，10月份萬聖節給了商戶信心，所以對今年的聖誕節生意頗為樂觀。他預計，屆時最受歡迎的應是中低價產品，人均消費約300至500元。

按摩槍續熱賣　爐具暖蛋應市

科技及家電品牌代理UNITY Tech，其董事總經理許嘉銘指，市道好轉，消費者今年願意花更多錢買多幾件禮物，預計生意可升2至3成，人均消費約400至1,000元，該公司推出套裝產品吸客。他表示，個人護理產品例如按摩槍，皆十分受歡迎，聖誕亦會推出半價折扣等特別優惠。

他認為，今年聖誕與上年最大的不同，是食肆重開帶來的影響，「如果無法外出用膳，市民不會想行街，連帶零售業大受影響」，故相信今年應有好轉。他又指，踏入秋冬，季節產品亦受歡迎，如爐具、暖蛋等產品，相信亦是市民聖誕送禮的好選擇。

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記者：李智美

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