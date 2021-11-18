  • 25°C
香港時間 : 20211118日 (四) 14:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

蒙牛2319受捧後急挫 持貨要止蝕？

股市 13:52 2021/11/18

分享：

內需股過去兩個月受捧，唯內地官媒上周稱不宜過度追求乳業高端化，令乳業股受壓，蒙牛 （02319） 股價曾急插近7%，持貨者現時應否止蝕？蒙牛前景點睇？耀才證券研究部總監植耀輝為你分析策略部署，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：汽車股直飆再衝 新能源股助燃點揀股（附Time code）

Time code：
00：00 - 市場焦點速覽　外圍中概股捱沽
01：05 - 美股外圍市況速覽　三大指數向下
02：18 - 港股ADR表現　科網股向下
02：48 - 亞洲區外圍市況　普遍偏軟
03：23 - 通脹問股仍是焦點　美股回調壓力仍大？【按此速睇】
06：11 - 港股上日市況速覽
06：55 - 港股連升六日回吐　成交量縮減後市點睇？
09：30 - 觀眾問股：百度 （09888） 季績後前景點睇？【按此速睇】
11：16 - 觀眾問股：嗶哩嗶哩（009626）季績後前景點睇？【按此速睇】
13：42 - 觀眾問股：京東 （09618） 冇貨可以買嗎？
15：14 - 汽車股板塊點睇　炒作空間有幾大：談敏實 （00425）
18：38 - 港股沽壓未完？
21：33 - ET個股推介：銀河娛樂 （00027）
22：43 - 觀眾問股：吉利汽車 （00027） 短炒有沒有水位 ？
24：05 - 觀眾問股：建滔 （00148） 及建滔積層板 （01888） 可以買入嗎
25：24 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） vs耐世待 （01316） 點揀
27：25 - 觀眾問股：可以趁今日跌市吸納科技股？談騰訊 （00700） 、京東 （09618）
28：50 - 新能源股點揀？談龍源電力 （00916） 、信義光能 （00968）
31：07 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 18.4元有貨點部署？
31：51 - 觀眾問股：金風科技 （02208） 14元有貨甚出麼價位可再入？
32：34 - 贛鋒鋰業 （01772） 140元買入可持貨？
34：15 - 觀眾問股：藍月亮 （06993） 可重上7.69買入價？
35：02 - 觀眾問股：蒙牛 （02319） 48.2買入要止蝕？
36：20 - 觀眾問股：頤海國際 （01579） 現價可追入？
37：18 - 觀眾問股：Rivian（美：RIVN）急回如何部署？
39：11 - 觀眾問股：Visa（美：V）204元有貨　短炒如何部署？
40：52 - 觀眾問股：馬斯克（Elon Musk）沽Tesla（美：TSLA）是利好抑或利淡消息？
42：03 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） Mirror概念股季檢有機會染藍？
43：06 - 觀眾問股：電視廣播 （00511） 見底未？可搏？
44：17 - 觀眾問股：中國玻璃 （03300） 可食汽車製造概念？原材料股可睇好？
45：35 - 觀眾問股：SPDR金ETF （02840） 點睇？現價可買金？
46：36 - 觀眾問股：新奧能源 （02688） 145元有貨如何部署？現價值得再買入作長綫投資
47：50 - 觀眾問股：通脹下買金定買Bitcoin？
48：46 - 觀眾問股：恒指季檢對恒指影響？睇好邊隻？
50：12 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 、中升 （00881） 、藥明康德 （02359） 可搏染藍概念？
51：41 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 107元有貨　短炒上望多少？
52：55 - 觀眾問股：網易 （09999） 現價追入值搏嗎？
54：13 - 觀眾問股：港交所 （00388） 會持續弱勢？476元有貨應沽貨換碼？
55：17 - 恒指早段市況速覽
57：29 - 觀眾問股：越秀房產 （00405） 3.5元有貨現時應止蝕？
58：12 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 走勢不看好？
59：13 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

相關文章

Tesla概念股大比併　呢3隻港股邊隻真受惠？
2021/11/17
Tesla概念股大比併　呢3隻港股邊隻真受惠？
百度（09888）股價急插近8%　季績後前景點睇？
今日
百度（09888）股價急插近8%　季績後前景點睇？
嗶哩嗶哩（09626）業績比預期差　股價前景不妙
今日
嗶哩嗶哩（09626）業績比預期差　股價前景不妙
汽車概念股點揀？植耀輝看好敏實425話你知買賣策略
今日
汽車概念股點揀？植耀輝看好敏實425話你知買賣策略
吉利汽車175短炒有沒有水位 ？
今日
吉利汽車175短炒有沒有水位 ？

你可能感興趣

Tesla概念股大比併　呢3隻港股邊隻真受惠？
19:55 2021/11/17
Tesla概念股大比併　呢3隻港股邊隻真受惠？
百度（09888）股價急插近8%　季績後前景點睇？
今日 11:55
百度（09888）股價急插近8%　季績後前景點睇？
嗶哩嗶哩（09626）業績比預期差　股價前景不妙
今日 12:00
嗶哩嗶哩（09626）業績比預期差　股價前景不妙

最新專欄文章 更多

新能源股可趁跌吸納？龍頭股細股點揀？
今日
新能源股可趁跌吸納？龍頭股細股點揀？
吉利汽車175短炒有沒有水位 ？
今日
吉利汽車175短炒有沒有水位 ？
汽車概念股點揀？植耀輝看好敏實425話你知買賣策略
今日
汽車概念股點揀？植耀輝看好敏實425話你知買賣策略
嗶哩嗶哩（09626）業績比預期差　股價前景不妙
今日
嗶哩嗶哩（09626）業績比預期差　股價前景不妙
百度（09888）股價急插近8%　季績後前景點睇？
今日
百度（09888）股價急插近8%　季績後前景點睇？
京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 中國概念股 汽車 見底 買入價 概念 香港交易及結算所有限公司 Mirror 網易（美：NTES）

上一篇文章

【內房危機】網傳萬科發內部信　籲員工節衣縮食、「花小錢辦大事」

下一篇文章

新能源股可趁跌吸納？龍頭股細股點揀？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒生指數午後續跌300點、科指跌3%　阿里巴巴績前受壓跌半成（不斷更新）
【港股市況】恒生指數午後續跌300點、科指跌3%　阿里巴巴績前受壓跌半成（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港5%　夜期瀉247點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港5%　夜期瀉247點（不斷更新）
【石Sir午市閒談】今日推介潤啤｜中電、電能、建行、龍湖、信義光能最新部署
【石Sir午市閒談】今日推介潤啤｜中電、電能、建行、龍湖、信義光能最新部署
【LCID】Tesla勁敵Lucid股價升逾兩成　市值超越福特、直逼通用汽車
【LCID】Tesla勁敵Lucid股價升逾兩成　市值超越福特、直逼通用汽車
【美股期貨】道指期貨續跌11點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續跌11點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【2022展望】冠軍分析師張憶東：港股明年呈「找尋自信式」恢復性上漲　恒指料觸30000點、循三線布局
【2022展望】冠軍分析師張憶東：港股明年呈「找尋自信式」恢復性上漲　恒指料觸30000點、循三線布局
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款