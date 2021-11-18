【Instagram】IG要求部分用戶錄影自拍認證　官方：不涉及臉部辨識

為應對IG（Instagram）假帳號氾濫問題，據外媒《The Verge》報道，Instagram近日更要求部分用戶進行錄影自拍（video selfies）認證。有關Instagram用戶需要透過相機自拍，確認是真人後，才可以繼續使用Instagram。

報道指，專責社交媒體顧問的Matt Navarra在Twitter上發布截圖，顯示Instagram要求用戶使用前鏡頭多角度錄影自己，證明是由真人建立的帳號。其後亦有多名Twiiter用戶指，收到同樣的要求。

據悉，Instagram要求用戶自拍時，眼睛需要與手機維持同一高度，並根據指示轉動頭部，讓所有角度都入鏡。

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據外媒《XDA 開發者論壇》表示，該項IG功能自去年8月曾經嘗試推行，惟其後已被取消，現在Instagram可能打算重新推出。而Meta（Facebook及Instagram母公司）早前才公開表示，會停止使用臉部辨識，因此引發外界好奇，為何Instagram現時會要求用戶錄影驗證。

官方出Post回應：影片30天內刪除

Instagram日前於官方Twitter回應事件指，該錄影自拍驗證僅為確認用戶是真人而非機械人，並不涉及臉部辨識。有關影片將會在30 天內刪除且交由真人審核，僅瞄準有可疑行為的帳號。

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責任編輯：張寶燕