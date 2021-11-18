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白俄突然維修輸油管 歐盟能源供應受影響

環球社會熱點 13:54 2021/11/18

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白俄羅斯與歐盟因難民問題關係緊張持續，雙方揚言採取行動應對。白俄羅斯近日突然宣布，暫時關閉1條通往歐盟國家的輸油管，並稱需維修3日。俄羅斯石油運輸巨頭俄羅斯石油管道運輸公司（Transneft）表示，供應或短期中斷。據悉，輸油管由俄羅斯通往波蘭、德國等歐盟國家。

波蘭警方出動水炮催淚彈 阻止白俄邊境難民入境 【下一頁】

俄羅斯媒體《今日俄羅斯》（Russia Today）報道，白俄羅斯宣布「友誼」（Friendship）輸油管在當地境內的一段需要維修，暫停3日。俄羅斯石油管道運輸公司公司周三（17日）發表聲明表示，供應或會短期中斷。發言人傑明（Igor Demin）表示，公司收到通知維修工作會在周末完成。

「友誼」輸油管從俄羅斯中部出發，將石油運往波蘭、匈牙利、捷克及德國。白俄營運商Gomeltransneft Druzhba據報周二（16日）晚起減少供應，但白俄官員強調，每月出口數量不受影響。傑明亦指，公司希望確保交付配額完成。

歐盟同意加強制裁 白俄羅斯揚言報復 【下一頁】

白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）數日前曾警告，白俄或會切斷天然氣運送，以回應歐盟就邊境難民問題實施新一輪制裁。但盧卡申科其後被俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）警告，行動不會帶來任何好處。普京指行為將違反2國過境協議，不希望情況發生。

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責任編輯：李俊儀

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