【中國經濟】惠譽﹕中國年底前料有更多宏觀紓困措施　包括降準

▲ 惠譽料中國年底前會有更多宏觀紓困措施，當中包括降準。

惠譽評級亞太區主權評級高級董事兼首席中國分析師Andrew Fennell預計，隨著內地經濟增速及樓市放緩挑戰增加，中國年底前會有更多宏觀紓困措施，包括降準。此外，惠譽預期中國政府明年會維持大致積極的財政政策，意味政府負債會繼續上升。

惠譽日前將中國明年的GDP增長預測，由5.5%下調至5.2%。Fennell提醒，倘中國的政策調整未能提振市場信心，再融資環境和房地產銷售困境維持，對於惠譽明年增長前景的預測將構成更大壓力。

費安德又稱，中國不斷演變的發展目標，包括「共同富裕」政策，旨在推動更高質素的發展、改善社會福利安全網絡、以及確保金融業務持續發展，有關做法反映中國決策者重視發展質量高於發展速度。

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