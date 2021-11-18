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美國會暴亂「牛角男」判囚41個月 曾求特朗普特赦

環球社會熱點 13:12 2021/11/18

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美國今年初發生國會暴亂，一名美國前總統特朗普支持者錢斯利，佩戴牛角頭飾持長矛參與國會暴亂而被捕。錢斯利曾稱對不獲特朗普特赦感到失望，他周三（17日）遭法院判囚41個月，屬國會暴亂案件最長刑期。

特朗普支持者自認記者 為去過國會暴亂脫罪 【下一頁】

國會暴亂被捕侵粉感受傷「特朗普無幫我」 【下一頁】

錢斯利（Jacob Chansley）的綽號為「匿名者Q巫師」（Q Shaman），他於1月6日與數千人衝擊國會山莊，試圖阻止國會認證拜登（Joe Biden）當選美國總統的選舉結果。

錢斯利被控行為不檢及非法闖入國會大樓等罪名，他於9月認罪。錢斯利於拘留期間確診短暫性精神分裂、躁鬱症、抑鬱和焦慮症。

控方要求法官蘭貝特（Royce Lamberth）判囚錢斯利51個月，但錢斯利判刑前在庭上發表聲明，表明自己正重返正軌，最終獲蘭貝特判囚41個月。

極左混入侵粉衝擊國會? FBI：找不到證據 【下一頁】

錢斯利為特朗普（Donald Trump）忠實支持者，於2016年美國大選後恆常出席支持特朗普的集會。律師曾代表錢斯利尋求特朗普特赦但無果，錢斯利曾表示，對特朗普沒有赦免他感到失望。

據悉，另一名示威者被拍到於國會暴亂當日毆打警察。這名示威者與錢斯利同樣被判入獄41個月，屬國會暴亂案件當中最長刑期。

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責任編輯：鄭錦玲

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