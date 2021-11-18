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金價在高通脹環境下上揚

股市 12:59 2021/11/18

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黃金長期以來被視為對沖通脹的工具。事實上，以消費者物價指數（CPI）作衡量，黃金的長期表現優於其走勢。數據還證實，黃金在惡性通脹期間可以提供更好的保護。一般而言，較高的通脹通常是由經濟強勁推動，具有可支配消費能力。根據我們的計算，CPI將保持在5%以上的高位，直到2022年5月，而且工資壓力在就業市場的短缺下應帶來意外上升。

參考需求方面，印度是兩大黃金珠寶消費國之一，預計在2022年3月的財政年度中將見9.5%增長。這個熱愛黃金的經濟體，以黃金來證明個人財富和金融保險，應該會繼續支持的黃金需求。而另一主要黃金消費國——中國，其黃金的需求多年來一直保持穩定。

與此同時，聯儲局重啓量化寬鬆（QE）初期幾乎沒有恐慌，減少重演類似2013年流動性收緊後拋售的擔憂，有助消除金價不明朗。我們看到這次黃金受惠於量化寬鬆比其他資產類別少，因此相對下，由量化緊縮（QT）而導致黃金拋售的可能性亦應較小。此外，實際利率現在處於嚴重負值區域，這加強了黃金在高通脹下作為財富儲備的相關性。

在高通脹環境下，市場應做好早於預期加息的準備。各種聯儲局措施和基於調查數據，如核心CPI、PCE通脹和通脹收支平衡，都顯示價格壓力顯著增大。美國總統拜登已宣佈解決通脹問題是首要任務。失控的通脹會損害增長和消費者情緒，加息會影響股市情緒，這些都是投資者必須應對和防範的不確定性。在這些前提下，估計表現優於大多數主要貨幣的黃金可以用作弱貨幣的對沖，因為它以美元交易，並且在當前的低利率環境中具有吸引力。

通脹升至30年高位、油價持續高於每桶80美元的跡象、全球供應鏈困境以及大流行後復甦的初期階段，未來幾個月價格壓力可能會持續上升。我們認為，隨著通脹擔憂加劇，黃金在明年第一季有機會達到2,000美元的目標。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區)

欄名 : 星級展望

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