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【業績】富士高中期盈轉虧、蝕2350萬元　中期息減半每股派1仙

股市 12:52 2021/11/18

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【業績】富士高中期盈轉虧、蝕2350萬元　中期息減半每股派1仙

富士高實業 （00927） 公布截至9月底止中期業績，按年由盈轉虧，中期錄得虧損近2,350萬元，去年同期則賺460萬元。富士高同時宣派中期息每股1仙，按年減少一半。

期內，富士高經營收入4.12億元，按年減少18%。毛利率跌5.4個百分點至12.6%。

富士高在報告中表示，受新冠疫情持續影響，導致銷售及處理收入（包括模具銷售及服務費）下跌及若干關鍵零件及貨運集裝箱短缺，以致產品延遲向海外客戶運送，集團收入下跌18%至4.12億元，毛利挫42.6%至5,200萬元。此外，受銷售成本上升（主要是僱員支出增加部分被呆貨回撥抵銷所致）影響，整體毛利率下跌至12.6%。

富士高：中國電力短缺成另一挑戰

以業務劃分，集團主要業務—即戴咪耳機及音響耳機業務收入按年下跌19.5%至2.97億元，佔集團總收入72%；分部由盈轉虧，蝕2,050萬元。

展望未來，集團指貨運集裝箱短缺問題已呈現初步改善跡象，會繼續審慎實行各項措施，務求將有關供應中斷對業務的負面影響降至最低，當中包括要求客戶提供較長的訂單預測期，以便預留充足時間獲取有關零件及安排產品運送。

集團又指，中國9月出現的電力短缺問題形成另一挑戰，但目前情況已見穩定改善，但若同類情況再度發生，集團會盡早向供應商及分包商下達訂單，有效做好生產規劃。

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