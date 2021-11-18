鋰電池股贛鋒鋰業1772收市跌幅收窄 贛鋒鋰業仍可吼？ 股市 16:10 2021/11/18 分享： 汽車股成為近日市場強勢板塊之一，相關的鋰電池股贛鋒鋰業 （01772） 仍有力再上嗎？石Sir為你分析。 重溫《石Sir午市閒談》足本版－今日推介山東黃金 （01787） 【按此】 *重溫今早【ET開市直擊】- 耀材植耀輝為你分析汽車股、新能源股*【按此－附Time code】） 欄名 : 石Sir午市閒談 最新專欄文章 更多 今日推介上海電氣｜恒基地產、東岳、中國燃氣、中石油、京東健康最新部署 2021/09/29 今日推介上海電氣｜恒基地產、東岳、中國燃氣、中石油、京東健康最新部署 【石Sir午市閒談】十四五規劃、大市、息口、美元走勢及揀股原則（立即觀看） 2021/09/21 【石Sir午市閒談】十四五規劃、大市、息口、美元走勢及揀股原則（立即觀看） 今日推介三生製藥｜華潤電力、百度集團、國壽、碧桂園、騰訊最新部署（立即觀看） 2021/08/27 今日推介三生製藥｜華潤電力、百度集團、國壽、碧桂園、騰訊最新部署（立即觀看） 今日推介蒙牛乳業｜吉利汽車、南方錳業、新特能源、鞍鋼、金沙中國最新部署（立即觀看） 2021/08/26 今日推介蒙牛乳業｜吉利汽車、南方錳業、新特能源、鞍鋼、金沙中國最新部署（立即觀看） 今日推介GX中國電車｜龍源電力、頤海國際、盈富基金、澳優、京東集團最新部署（立即觀看） 2021/08/25 今日推介GX中國電車｜龍源電力、頤海國際、盈富基金、澳優、京東集團最新部署（立即觀看） 汽車 黃金 山東黃金（01787） 贛鋒鋰業（01772） 汽車股 板塊 電池股