【業績│零售股】莎莎半年虧損收窄25%蝕1.8億元　港第三季同店銷售升23%

莎莎 （00178） 上半財年虧損收窄至1.8億元，另外於10月1日至11月14日的第三季，香港地區同店銷售升23.4%，而整體營業額升1.4%。截至9月底止半年，莎莎虧損收窄25%至1.8億元，去年同期則蝕近2.5億元，不派中期息。

澳門業務受惠與內地通關

期內，營業額升24%至16億元，其中香港及澳門的零售及批發營業額升26.9%，港澳市場的同店銷售按年上升32.4%。澳門市場表現較好，受惠澳門與內地通關，上半年澳門地區來自內地客的銷售按年升約 7 倍，但仍較疫情前跌 89.4%，另外澳門政府今年推出第二輪消費券本地客銷售亦有所受惠。莎莎指，澳門於上半年錄得利潤，惟香港仍然錄得虧損。

上半年香港關10店

截至9月底止，莎莎店舖總數較去年同期淨減少15 間，上半年關閉的10間店舖全部設於香港，大部分位於遊客區。港澳地區辦公室及店舖的固定成本較去年同期降低約 18.3%。

莎莎表示，會繼續關閉租金過高或貢獻不多的店舖，並預計下半年將關店約5至8 間。按照目前計劃，預計於2022 年 3 月的港澳特區的店舖總數將會按年淨減少15至18間。

另外，於10月1日至11月14日的第三季，港澳零售銷售下跌2.6%，同店銷售按年0.5%，當中香港表現反勝澳門，香港零售銷售升15.9%，同店銷售增23.4%，反觀澳門分別跌33.5%及33.7%。

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