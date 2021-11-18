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【石藥業績】石藥首三季純利升23.2%　賺43.35億元人民幣

股市 12:33 2021/11/18

分享：

石藥今年首三季純利升23.2%，錄43.35億元人民幣。

石藥 （01093） 公佈截至9月底止今年首三季業績，期內收入升7.4%，至206.42億元（人民幣，下同）；純利上升23.2%，至43.35億元。每股盈利36.26分人民幣。

集團於今年頭9個月，按公平值計入損益之金融資產收益為3.34億元。不過，在近期市場波動下，單計第三季，按公平值計入損益之金融資產虧損9200萬元。

按業務劃分，成藥業務方面，今年頭9個月錄得168.02億元收入，較去年同期增加6.9%。原料產品業務方面，維生素C產品期內收入16.17億元人民幣，按年升12.4%；抗生素及其他產品的銷售收入增加24%，至12.35億元人民幣。反觀功能食品及其它業務，期內收入僅9.88億元，較去年同期減少7.5%。

 

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港股 醫藥股 石藥集團（01093）

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