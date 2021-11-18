余鵬春　經營有道　 國貨「蘇Good」 裕華潮起來

走在裕華國產百貨有限公司（下稱「裕 華」）董事總經理余鵬春的辦公室門外，不難發現 「裕華國貨」標誌的新裝——四字行楷以深淺有致的紅色襯托，在傳統中展現新姿；再配以熊貓「蘇Good Family」一家四口，生動介紹各種國貨新品及動向， 品牌默默煥發着一股新氣象。

▲ 余鵬春正把握雙循環經濟的相關政策，拓展海上絲綢之路沿綫 華人社會的市場。圖為筆者（Grace Tse，左）與他在別具藝 術特色的企業標誌前留影。

裕華的創辦人、余鵬春的父親余連慶是印尼華僑，他於1957年應邀到內地參觀，發現價廉物美的國貨極具市場潛力，於是開始構思把這些優質的產品出口。籌備兩年後，在1959年，寓意「富裕中華」的裕華就在香港開業，余鵬春亦隨父母，由印尼來港定居。由於經營有道，裕華業務蒸蒸日上。至70年代，日資百貨公司陸續進駐香港，裕華 亦變陣迎戰。



文化衝擊 迎難而上



「當時在行內前輩瑞興百貨古勝祥先生的提議下， 兄長余國春與同事就組團到日本考察百貨公司的經營及管理之道。」余鵬春回憶說。返港後，裕華便進行了多項革新，包括成為全港首間在每個樓層都裝設扶手電梯的百貨零售店，也是當時全亞洲首間零售店用電腦連綫收銀機。在營運上，裕華亦由過往由店員取貨的「服務式銷售」，改為由顧客主導的半自助式「Semi-Open-to-Buy」銷售模式。



大學畢業後，余鵬春先在香港的八大會計師行之一打工，數月後，才隨父兄到裕華工作。因自小已到外國升學，初期他除了對裕華內部主要用中文溝通較不適應之外，當時任職「副經理」的余鵬春想不到，還要負責處理集團子公司的所有財務會計工作，「一腳踢」做前綫及後勤，不論簿記、開存票都要親力親為；同時，亦要上前綫了解零售業務的運作。當時即使面對重重困難，他也視之為砥礪與磨練，堅持迎難而上。



疫情轉陣 多元銷售



服務裕華30多個年頭，余鵬春經歷過一波又一波的 風浪：「97金融風暴，其後港人北上消費，再到2000年科網股爆破，我們經歷了Triple Whammy（三重打擊）！」當時不少港人每逢周末，都會到內地度假、消費，時任香港零售管理協會主席的余鵬春遂向政府建議，兩地需要有雙向的消費，才可挽救經濟。他的建議其後獲採納，再加上公布CEPA，讓港經濟重拾升軌。作為「自由行」創始人之一的余鵬春，功不可沒。



經歷過沙士，近年再有新冠疫情，令余鵬春引以自豪的，是裕華在這段期間並沒有裁員，員工亦毋須放無薪假。「疫情確令我們的生意一落千丈。之前我們有段時間人手緊張，聘請了已逾退休年齡的同事繼續幫忙， 及至疫情令生意大減，他們都願意『真正退休』，到有需要時才回來兼職，這令我們得以減低成本，捱過最艱苦的時期。」他安慰地說。此外，疫情令網上平台銷售增長，再配合近年積極開拓養生保健市場，並引進年輕班底，舉辦多元化的活動，如各具特色的食品節、藝術節、文化節如端硯展，以及長衫製作入門班等，成功令本地客的銷售回升，同時亦為品牌注入新活力。

▲ 圖為裕華舉辦員工聯歡宴會照

自數年前開始，裕華已將業務由零售擴展至物業投資及發展等。展望未來，余鵬春將繼續把握雙循環經濟的相關政策，拓展海上絲綢之路的沿綫華人社會，例如東南亞市場。余鵬春寄語年輕人，要把握大灣區及雙循環經濟的機遇，同時掌握創科知識，裝備自己，迎接未來。



後記 積極求變 迎難而上



我與裕華的緣分，始於小時候媽媽每年帶我到裕華買小棉襖過新年。當年我們家中的床單等都在裕華購買，那些精緻而優雅的中式圖案和刺繡，非常罕有。是次訪問余先生，讓我看到一個傳統品牌怎樣堅持宗旨，在逆境中迎難而上，並積極轉變、革新，應對一浪接一浪的考驗，我在這次訪談中，真正獲益良多。



余鵬春，裕華國產百貨有限公司董事總經理，金紫荊星章及銀紫荊星章太平紳士；生於印尼，在澳洲升學。現任僱員再培訓局主席、中國人民政治協商會議廣東省第12屆常務委員，並曾任香港零售管理協會主席。

（資料由客戶提供）