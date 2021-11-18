百度（09888）股價急插近8% 季績後前景點睇？ 股市 11:55 2021/11/18 分享： 百度 （09888） （美：BIDU）公布第3季業績，表現優於市場預期，雖然非通用會計準則（Non-GAAP）淨利潤約50.9億元，按年減少27%，但仍勝市埸預期。投資策略可怎部署？輝耀才證券研究部總監植耀輝為你分析。 重溫《ET開市直擊》足本版：【按此－附Time code】 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 嗶哩嗶哩（09626）業績比預期差 股價前景不妙 今日 嗶哩嗶哩（09626）業績比預期差 股價前景不妙 Tesla概念股大比併 呢3隻港股邊隻真受惠？ 2021/11/17 Tesla概念股大比併 呢3隻港股邊隻真受惠？ 恒指季檢染藍股齊齊估 唐牛按套路貼呢一隻 2021/11/17 恒指季檢染藍股齊齊估 唐牛按套路貼呢一隻 染藍股炒作策略有蹺妙 關鍵在乎這一秒 2021/11/17 染藍股炒作策略有蹺妙 關鍵在乎這一秒 恒指周五季檢 潛力染藍股逐隻捉－談農夫山泉（09633）值唔值搏 2021/11/17 恒指周五季檢 潛力染藍股逐隻捉－談農夫山泉（09633）值唔值搏 港股 會計 投資策略 GAAP Non－GAAP 百度集團—SW（09888）