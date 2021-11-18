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百度（09888）股價急插近8%　季績後前景點睇？

股市 11:55 2021/11/18

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百度 （09888） （美：BIDU）公布第3季業績，表現優於市場預期，雖然非通用會計準則（Non-GAAP）淨利潤約50.9億元，按年減少27%，但仍勝市埸預期。投資策略可怎部署？輝耀才證券研究部總監植耀輝為你分析。

重溫《ET開市直擊》足本版：【按此－附Time code】

欄名 : 3分鐘睇股

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港股 會計 投資策略 GAAP Non－GAAP 百度集團—SW（09888）

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