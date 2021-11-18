英女王休息近月首度公開露面 接見國防參謀長 (有片)

英女王自上月20日住院一日後，聽從醫生建議勸告盡量多休息，更因背傷缺席周日（14日）的國殤紀念日儀式，令外界關注英女王的健康狀況。白金漢宮表示，英女王周三（17日）在溫莎堡接見即將卸任的國防參謀長卡特，亦是英女王接近一個月以來，首度公開露面。

英女王拉傷背缺席 查理斯代母獻國殤紀念花圈 【下一頁】

白金漢宮發布約40秒影片，英女王周三在溫莎堡接見國防參謀長卡特（Nick Carter），卡特將於本月底正式卸任。影片所見，英女王身穿彩色花花連身裙、雖然略為消瘦，但看來精神不錯。英女王與卡特交談，英女王對卡特退任表示相當難過。

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現年95歲的英女王是在位時間最長的君主，她在上月底突然住院一晚後，聽從醫生建議多休息，缺席眾多活動，包括聯合國氣候變化大會（COP26）。白金漢宮上周透露英女王會出席周日國殤紀念日儀式，外界期望她公開露面，但其後白金漢宮稱英女王因背傷缺席，繼續由長子查理斯王子（Prince Charles）代為獻花。

英女王對上出席公開活動為上月19日，當時在溫莎堡為商界舉辦酒會，是次亦是她接近一個月以來，首度公開露面。

責任編輯：郭麗明