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【石Sir午市閒談】今日推介山東黃金｜聯通、贛鋒鋰業、建滔積層板、舜宇、萬國數據最新部署

股市 12:45 2021/11/18

分享：

恒生指數中午收報25305點，跌345點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介山東黃金 （01787） ，另亦會分析聯通 （00762） 、贛鋒鋰業 （01772） 、建滔積層板 （01888） 、舜宇 （02382） 、萬國數據 （09698） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析
05：48 – 聯通 （00762）    宜守3.80元
07：41 – 贛鋒鋰業 （01772）    宜守137.60元 
09：56 – 建滔積層板 （01888）   宜守12.50元
11：31 – 舜宇 （02382）    200.00元不可失
12：50 – 萬國數據 （09698）   50.00元不宜失
14：15 – 山東黃金 （01787）   A股回購，上半年虧轉盈
16：02 – 推介股表現記錄
16：35 – 過去7日解答問題記錄

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想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 山東黃金（01787） 中國聯通（00762） 贛鋒鋰業（01772） 建滔積層板（01888） 舜宇光學科技（02382） 萬國數據－SW（09698） 石鏡泉

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【恒騰136】中國恒大折讓24%沽清恒騰持股　套現逾21億元、恒騰急漲近三成
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