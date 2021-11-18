【石Sir午市閒談】今日推介山東黃金｜聯通、贛鋒鋰業、建滔積層板、舜宇、萬國數據最新部署

恒生指數中午收報25305點，跌345點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介山東黃金 （01787） ，另亦會分析聯通 （00762） 、贛鋒鋰業 （01772） 、建滔積層板 （01888） 、舜宇 （02382） 、萬國數據 （09698） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

05：48 – 聯通 （00762） 宜守3.80元

07：41 – 贛鋒鋰業 （01772） 宜守137.60元

09：56 – 建滔積層板 （01888） 宜守12.50元

11：31 – 舜宇 （02382） 200.00元不可失

12：50 – 萬國數據 （09698） 50.00元不宜失

14：15 – 山東黃金 （01787） A股回購，上半年虧轉盈

16：02 – 推介股表現記錄

16：35 – 過去7日解答問題記錄

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