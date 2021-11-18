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卑詩省進入緊急狀態 加拿大水災死亡人數恐飆升

環球社會熱點 11:56 2021/11/18

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加拿大西部卑詩省豪雨成災，省長賀謹周三（17日）下午頒布省內進入緊急狀態，並警告加拿大未來數日死亡人數或會及上升。賀謹表示，卑詩省將實施旅遊限制，亦確保物資能運抵社區。加拿大當局已錄得最少1人死亡，逾1,600名居民被停電。

加拿大杜魯多公布新内閣 外長防長皆由女性擔任 【下一頁】

賀謹（John Horgan）表示，過去數日卑詩省（British Columbia）被暴雨、強風及洪水等天災摧毀省內整個社區。賀謹周三下午發布緊急狀態，為當地今年內第3次。卑詩省與華州（Washington state）接壤邊境小鎮蘇馬斯（Sumas）已有逾1,600名居民停電，洪水摧毀當地4分之3的房屋，數百人被迫撤離。但當地水位周三出現下降跡象。

水災情況

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加拿大暫時錄得最少1人因山泥傾瀉而死亡，賀謹指卑詩省將實施旅遊限制，確保關鍵物資能夠運抵社區。當地官員表示，水災已造成數千動物死亡，當地正為農場提供獸醫服務及物資援助。卑詩省公共安全部長範和富 （Mike Farnworth）周二（16日）承認，是次水災洪水氾濫程度史無前例，未來政府將研究如何改進警報網絡系統。

加拿大民眾雪地跌傷提告 最高法院裁定市政府需負責 【下一頁】

因陸路依然未恢復，溫哥華（Vancouver）仍是交通被中斷狀態，加拿大國家鐵路公司（Canadian National）及加拿大太平洋鐵路公司（Canadian Pacific）皆表示，軌道損毀導致貨物運輸服務需暫停。亞博斯福市（Abbotsford）救援人員利用直升機及船隻，成功救出184人。市長布勞內（Henry Braun）呼籲居民盡快撤離。

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責任編輯：李俊儀

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