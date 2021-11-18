同樣親睹誤殺過程 場記告艾力寳雲與制片

荷里活男星艾力寶雲拍攝新電影《Rust》時，因道具槍突然走火，導致一名女攝影師意外死亡。繼劇組燈光師後，電影的場記亦以劇本無開槍場面為由，向艾力寶雲及電影制片提告，並指事件讓她身心受重大創傷。

燈光師親睹誤殺過程險遭槍擊 告艾力寳雲及劇組 【下一頁】

為《Rust》擔任場記的米切爾（Mami Mitchell）表示，艾力寶雲（Alec Baldwin）在沒有合理原因及理由下，明知即將拍攝的場面中沒有開槍畫面，有意舉起並發射已經上膛的手槍。

米切爾在狀書中批評，艾力寶雲沒有檢查已經上膛的手槍，亦未請槍械指導檢查，隨即便提起手槍把玩。米切爾指摘艾力寶雲及其他制片人，表明如此完全無視後果的行為，是沒有正當理由或原因的故意行為或疏忽。

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警方證艾力寶雲道具槍有實彈 不排除作刑事起訴 【下一頁】

米切爾同時指出，事發時自己身處與艾力寶雲距離僅約1.2米的位置，事後更飽受「嚴重創傷及震驚」，同時經歷心理及生理傷害與神經痛左。米切爾亦控告助導哈爾斯（David Halls）及槍械指導里德（Hannah Gutierrez Reed）等多人。

劇組首席燈光師Serge Svetnoy上周入稟洛杉磯法院，控告主演兼製片人艾力寳雲及其他涉事劇組人員疏忽並導致他有嚴重情緒困擾。

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責任編輯：吳漢培