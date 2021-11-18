大新保險與大新銀行聯手推出特選客戶Tesla電動車貸款及全保優惠  全力支持可持續的綠色經濟發展 

▲ 大新保險行政總裁梁偉深先生出席Tesla Model Y在港首次出席試駕活動。

大新保險 (1976) 有限公司 (「大新保險」) 全力支持可持續的綠色經濟發展及生活模式，藉著Tesla Model Y日前在港的首次試駕活動，與大新銀行有限公司(「大新銀行」)聯手推出為特選客戶的Tesla座駕度身訂造「電動車貸款計劃及汽車全保」組合推廣優惠，以展示對持續發展環境保育的承諾。



大新保險行政總裁梁偉深先生表示：「 我們深信環境的可持續發展對企業至關重要，所以我們決定藉著提供 Tesla 電動車 全保推廣優惠加強綠色行銷，提供額外保障包括車中泊、全力支援未償還汽車貸款及額外 Tesla 充電設備損毀及責任保障。我們希望業務發展同時亦兼顧環境保育。」



是次汽車全保及電動車貸款推廣優惠由大新保險與大新銀行聯手，於2021年11月10日至12月10日推廣期間，電動車貸款一經批核，客戶即享高達汽車全保2,000港元保費折扣，感受不一樣的電動車保險體驗。



Tesla電動車全保推廣優惠提供以下保障，包括但不限於：

• 無憂樂享車中泊

如受保人駕駛該電動車與摯愛家人去汽車露營時不幸遇上嚴重意外，保單全年最高可獲高達350,000港元的人身意外保障。



• 全力支援未償還汽車貸款

如受保人因意外不幸過身，最高可獲300,000港元，以支付大新銀行的未償還該電動車貸款。



• 額外Tesla充電設備損毀及責任保障

指定或私人充電設備損毀保障高達8,000港元, 及最高2千萬港元的公眾責任保障。



註

1. 以上汽車全保推廣優惠適用於Tesla Model Y 及/或Model 3電動車，並需與大新銀行電動車貸款同時申請，電動車貸款一經批核可享高達汽車全保2,000港元保費折扣。有關大新銀行的電動車貸款計劃詳情，請致電25986111。

2. 有關條款細則、保障範圍及不保事項，請參閱保單條款及其保單承保表。



（資料由客戶提供）