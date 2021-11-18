【女股神】Cathie Wood﹕ 比特幣2026年可望升至約56萬美元水平

有「女股神」之稱的ARK Investment創辦人Cathie Wood稱，機構投資者支持她對於比特幣未來5年觸及56萬美元（約436萬港元）的看法。

Wood日前接受外媒訪問時表示，倘若機構投資者將他們投資組合內的5%比重分配至比特幣，比特幣的價格至2026年可望上升至約56萬美元水平。Wood指上述情況正在發生，因比特幣的區塊鏈特性容許他人追蹤其轉手情況，而她從中觀察到有關情況。

Wood相信，機構投資者之所以願意投資比特幣，是由於加密貨幣與其他資產如股票的相關性低。即使如此，她對於企業如Tesla將資產負債表內的部份現金部份分配至比特幣，仍然感到驚訝。

據Coindesk數據，比特幣最新報60497美元（約47.2萬港元），倘Wood的預期成真，意味比特幣仍有逾8倍的上升空間。

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