  • 23°C
香港時間 : 20211118日 (四) 12:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【女股神】Cathie Wood﹕ 比特幣2026年可望升至約56萬美元水平

新經濟追蹤 11:22 2021/11/18

分享：

有「女股神」之稱的ARK Investment創辦人Cathie Wood稱，機構投資者支持她對於比特幣未來5年觸及56萬美元（約436萬港元）的看法。

Wood日前接受外媒訪問時表示，倘若機構投資者將他們投資組合內的5%比重分配至比特幣，比特幣的價格至2026年可望上升至約56萬美元水平。Wood指上述情況正在發生，因比特幣的區塊鏈特性容許他人追蹤其轉手情況，而她從中觀察到有關情況。

Wood相信，機構投資者之所以願意投資比特幣，是由於加密貨幣與其他資產如股票的相關性低。即使如此，她對於企業如Tesla將資產負債表內的部份現金部份分配至比特幣，仍然感到驚訝。

據Coindesk數據，比特幣最新報60497美元（約47.2萬港元），倘Wood的預期成真，意味比特幣仍有逾8倍的上升空間。

 

相關文章﹕

【bitcoin】安聯首席經濟顧問3000美元低撈比特幣卻飲恨收場

【Bitcoin ETF】美國SEC拒批VanEck現貨比特幣ETF申請　稱防欺詐措施不足

【bitcoin】加密貨幣未見頂bitcoin升越68000美元　比特幣以太幣齊創新高

 

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

 

另類投資 虛擬貨幣 虛擬貨幣種類 Cathie Wood 區塊鏈 比特幣

上一篇文章

【名家看法】高盛CEO：目前市場貪婪多於恐懼　這種繁榮時間一般都不長久

下一篇文章

【投資中國】橋水據報擬出新中國基金　集資30億人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】阿里美股低港5%　夜期瀉247點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港5%　夜期瀉247點（不斷更新）
【LCID】Tesla勁敵Lucid股價升逾兩成　市值超越福特、直逼通用汽車
【LCID】Tesla勁敵Lucid股價升逾兩成　市值超越福特、直逼通用汽車
【美股收市】新屋動工意外放緩 道指跌211點 紐油挫3%
【美股收市】新屋動工意外放緩 道指跌211點 紐油挫3%
【石Sir午市閒談】今日推介潤啤｜中電、電能、建行、龍湖、信義光能最新部署
【石Sir午市閒談】今日推介潤啤｜中電、電能、建行、龍湖、信義光能最新部署
【2022展望】冠軍分析師張憶東：港股明年呈「找尋自信式」恢復性上漲　恒指料觸30000點、循三線布局
【2022展望】冠軍分析師張憶東：港股明年呈「找尋自信式」恢復性上漲　恒指料觸30000點、循三線布局
【新股IPO】百心安2185招股　一手入場費約12389元　孖展錄3048萬仍未足額
【新股IPO】百心安2185招股　一手入場費約12389元　孖展錄3048萬仍未足額
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款