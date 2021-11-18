  • 23°C
香港時間 : 20211118日 (四) 11:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【德國疫情】確診再創新高 慕尼黑取消聖誕市集

環球社會熱點 10:45 2021/11/18

分享：

歐洲新冠肺炎疫情回溫，多國確診及死亡人數持續上升。德國最新感染人數再次創紀錄，接近5.3萬人。仍然擔任總理默克爾呼籲德國民眾，需要共同努力抗疫。南部慕尼黑宣布，當地著名聖誕市集連續兩年取消。

【德國疫情】感染率創新高 未打疫苗者限制活動 【下一頁】

德國周三（17日）宣布，新增52,826宗確診，再次打破紀錄。新冠死亡人數增加294人，累計死亡增至超過9.8萬。默克爾（Angela Merkle）呼籲德國民眾需要齊心抗疫，同時促請聯邦及地方政府收緊防疫，應對近來重症入院人數增加。

默克爾亦公開呼籲疫苗有懷疑人士接種，以及加快分現第3劑疫苗，表示只要有足夠民眾打疫苗，德國才可能完結疫情。

【德國疫情】確診首破5萬 候任總理照推月底取消緊急狀態 【下一頁】

《路透社》獲得一份德國新防疫措施草稿，當中提出強制民眾乘坐公共交通工具時，必須出示接種或是新冠康復證明，以及限制大眾娛樂活動等。德國政府亦打算延長經濟援助至2022年3月，協會受疫情影響的公司或個人。

另外，南部大城市慕尼黑市市長賴特爾（Dieter Reiter）宣布，由於德國疫情升溫不斷，只能取消今年聖誕市集。慕尼黑聖誕市集是當地最著名聖誕活動，每年吸引約300萬遊客參與，但因為疫情已連續兩年取消。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

【新冠疫苗】英國或改完成接種定義 准40歲以上打第3針
2021/11/16
【新冠疫苗】英國或改完成接種定義 准40歲以上打第3針
【新冠疫苗】俄羅斯興起克羅地亞旅遊 去打歐盟疫苗
2021/11/16
【新冠疫苗】俄羅斯興起克羅地亞旅遊 去打歐盟疫苗
【新冠疫苗】奧地利禁足未打針者 維期最少10日
2021/11/15
【新冠疫苗】奧地利禁足未打針者 維期最少10日
入冬歐洲疫情大爆發 英國確診反而趨跌
2021/11/13
入冬歐洲疫情大爆發 英國確診反而趨跌
【德國疫情】確診數續創新高 聖誕市集或連續兩年取消（第二版）
2021/11/11
【德國疫情】確診數續創新高 聖誕市集或連續兩年取消（第二版）

你可能感興趣

【新冠疫苗】英國或改完成接種定義 准40歲以上打第3針
14:00 2021/11/16
【新冠疫苗】英國或改完成接種定義 准40歲以上打第3針
【新冠疫苗】俄羅斯興起克羅地亞旅遊 去打歐盟疫苗
12:29 2021/11/16
【新冠疫苗】俄羅斯興起克羅地亞旅遊 去打歐盟疫苗
【新冠疫苗】奧地利禁足未打針者 維期最少10日
12:55 2021/11/15
【新冠疫苗】奧地利禁足未打針者 維期最少10日
疫情 德國 疫苗 慕尼黑 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 默克爾 歐洲

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月18日 時間11:00）

下一篇文章

哈利波特演員時隔10年重聚 拍特輯賀電影上映20周年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

摩根大通因馬斯克私有化帖文 起訴Tesla索償12.6億
摩根大通因馬斯克私有化帖文 起訴Tesla索償12.6億
【新冠疫苗】南韓確診突升 縮短打第3針相隔時間
【新冠疫苗】南韓確診突升 縮短打第3針相隔時間
新型冠狀肺炎全球疫情（11月18日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月18日 時間11:00）
馬斯克捐身家計劃書曝光 世界糧食計劃署行政費幾多？
馬斯克捐身家計劃書曝光 世界糧食計劃署行政費幾多？
【德國疫情】感染率創新高 未打疫苗者限制活動
【德國疫情】感染率創新高 未打疫苗者限制活動
【BNO移民英國】房屋租金創13年最快升幅 平均月租過萬
【BNO移民英國】房屋租金創13年最快升幅 平均月租過萬
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款