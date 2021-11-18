【德國疫情】確診再創新高 慕尼黑取消聖誕市集

歐洲新冠肺炎疫情回溫，多國確診及死亡人數持續上升。德國最新感染人數再次創紀錄，接近5.3萬人。仍然擔任總理默克爾呼籲德國民眾，需要共同努力抗疫。南部慕尼黑宣布，當地著名聖誕市集連續兩年取消。

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德國周三（17日）宣布，新增52,826宗確診，再次打破紀錄。新冠死亡人數增加294人，累計死亡增至超過9.8萬。默克爾（Angela Merkle）呼籲德國民眾需要齊心抗疫，同時促請聯邦及地方政府收緊防疫，應對近來重症入院人數增加。

默克爾亦公開呼籲疫苗有懷疑人士接種，以及加快分現第3劑疫苗，表示只要有足夠民眾打疫苗，德國才可能完結疫情。

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《路透社》獲得一份德國新防疫措施草稿，當中提出強制民眾乘坐公共交通工具時，必須出示接種或是新冠康復證明，以及限制大眾娛樂活動等。德國政府亦打算延長經濟援助至2022年3月，協會受疫情影響的公司或個人。

另外，南部大城市慕尼黑市市長賴特爾（Dieter Reiter）宣布，由於德國疫情升溫不斷，只能取消今年聖誕市集。慕尼黑聖誕市集是當地最著名聖誕活動，每年吸引約300萬遊客參與，但因為疫情已連續兩年取消。

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責任編輯：吳漢培