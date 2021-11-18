【萬科2202】萬科內部倡議「節衣縮食」 營造「戰時氣圍」抗寒冬

萬科（02202）很早就意識到居安思危，2018年已提出要「活下去」。雖然最近中國政府對房地產融資有略為放鬆的迹象，但萬科對內似乎並未放鬆。據內地報道，萬科總部下發了一份主題為《關於萬科集團總部「節衣縮食」和打造「戰時氛圍」的倡議》的文件，核心思路是提升管理、工作效率，提高自身技能，減少不必要的費用支出等。

【恒指季檢】恒指周五季檢 10大潛在染藍股逐個捉，請按【見下頁】

其中，主要工作要求包括以下七點。一、轉變黃金時代的慣性思維方式，在工作和決策中將經營理念貫穿始終；二、對不產生價值的動作和開支做減法，花小錢辦大事；三、明確要實現的目標，形成行動方案並堅決執行；四、不給一綫添亂，助力業務打贏；五、培養當家人意識，以身作則，自上而下形成示範效應；六、把握尺度，內外有別，既要讓利益相關方感受舒服，也要關注員工的情緒；七、長期堅持，過程中及時復盤反思等。

【延伸閱讀】大行點睇：摩通予20隻本港內房股 最新評級和目標價一覽，請按【】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

作為行業的風向標企業，萬科對行業的冷暖感知向來敏感。萬科董事會主席郁亮早前在業務交流會上曾指出，從過去一段時間至今，金融行業在減少金融資源在房地產行業裡的佔比投入而對開發商而言，縮表更直接的表現是降債務，控槓桿，以及去金融化。在此過程中，資產端必然發生變化，投資、開工下降，再疊加前期高地價拿地的情況，導致行業短期業績受重大衝擊是必然的。

【恒大危機】 傳恒大月底前將精簡內部架構 旗下「房車寶」幾近解散，請按【見下頁】

根據萬科發布的公告，2021年10月萬科合約銷售金額約為419.5億元人民幣，同比下降19.8%。合約銷售面積約為258.1萬平方米，同比下降29.5%。

【同場加映】iM Cafe：港股挑戰26000 染藍熱門股逐隻捉

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛