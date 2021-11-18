【券商點睇】受益於產能緊缺及國產替代潮 中芯加碼布局成熟制程

中芯國際（00981）第三季實現收入92.81億元（人民幣，下同），按年、按季增長21.5%和5.5%，純利20.77億元，按年、按季分別增長22.6%，以及減少50.7%。

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國海證券指，公司持續加大研發投入，研發費用達10.8億元，按季增長17.4%，技術研發進展順利。消費電子方面，工藝技術平台進一步優化，已完成65nm至55nm NOR技術工藝平台及產綫建立。

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短期看，公司作為國內晶圓代工龍頭，在行業高景氣的背景下，隨着北京、上海臨港等新項目的陸續建成投產，預計第四季將有1萬片新產能釋放，深圳項目有望在明年下半年進入量產，公司成長確定性高。中長期來看，電源管理、射頻、圖像信號處理等下游需求強勁，公司加碼布局成熟制程，有望持續受益國產替代浪潮，擴大市場分額，鞏固行業龍頭地位，維持「買入」評級。

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記者：林衛