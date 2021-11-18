  • 25°C
香港時間 : 20211118日 (四) 15:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】受益於產能緊缺及國產替代潮 中芯加碼布局成熟制程

股樓投資 14:42 2021/11/18

分享：

中芯國際（00981）第三季實現收入92.81億元（人民幣，下同），按年、按季增長21.5%和5.5%，純利20.77億元，按年、按季分別增長22.6%，以及減少50.7%。

【萬科2202】萬科內部倡議「節衣縮食」 營造「戰時氣圍」抗寒冬，請按【見下頁

國海證券指，公司持續加大研發投入，研發費用達10.8億元，按季增長17.4%，技術研發進展順利。消費電子方面，工藝技術平台進一步優化，已完成65nm至55nm NOR技術工藝平台及產綫建立。

【延伸閱讀】2022年部署：中金料國指未來12個月具雙位數上升空間 推薦16隻港股為明年首選，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

短期看，公司作為國內晶圓代工龍頭，在行業高景氣的背景下，隨着北京、上海臨港等新項目的陸續建成投產，預計第四季將有1萬片新產能釋放，深圳項目有望在明年下半年進入量產，公司成長確定性高。中長期來看，電源管理、射頻、圖像信號處理等下游需求強勁，公司加碼布局成熟制程，有望持續受益國產替代浪潮，擴大市場分額，鞏固行業龍頭地位，維持「買入」評級。

【同場加映】iM Cafe：港股挑戰26000 染藍熱門股逐隻捉

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

股票 買入 中芯國際（00981）

下一篇文章

【千手公關@iM網欄】安心出行、安心下載
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】 港男抽中白居二 心儀500萬樓下舊居屋 卻怕銀行按揭不足會難以負擔
【樓市熱話】 港男抽中白居二 心儀500萬樓下舊居屋 卻怕銀行按揭不足會難以負擔
【有相睇】荃灣中心連企理裝修　業主企硬400萬賣　見上車客有誠意　象徵式減價2000元
【有相睇】荃灣中心連企理裝修　業主企硬400萬賣　見上車客有誠意　象徵式減價2000元
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
太古城驚現時光倒流價　兩房665萬沽　呎價1.37萬　平過洪水橋新盤
太古城驚現時光倒流價　兩房665萬沽　呎價1.37萬　平過洪水橋新盤
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款