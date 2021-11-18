【港股市況】恒生指數半日跌345點、科指跌3%　科技股挫、阿里巴巴績前跌半成（不斷更新）

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嗶哩嗶哩（09626）業績比預期差 股價前景不妙
港股半日跌逾300點。恒生指數開報25369點，跌280點，科技股拖累下，大市早段曾跌逾400點，跌至近25200點，其後跌勢略為喘定，恒生指數半日跌345點，報25305點，成交638.9億元。恒生科技指數跌3%，報6471點。阿里巴巴 （09988） 績前跌近5%；嗶哩嗶哩 （09626） 績後跌10%；百度 （09888） 跌7%；恒騰 （00136） 逆市升23%。
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即市走勢︰
【12：00】恒生指數半日跌345點，報25305點，成交638.9億元。恒生科技指數跌3%，報6471點。阿里巴巴 （09988） 績前跌近5%；嗶哩嗶哩 （09626） 績後跌10%；百度 （09888） 跌7%；恒騰 （00136） 逆市升23%。
【11：56】祥生 （02599） 跌逾28%，破底低見2.39元，成交近1.1億元。
【11：46】港股中午收市前跌約345點，報25305點；科指跌2.9%，報6476點。
【11：30】上證半日跌0.1%；深證跌0.4%；創業板指跌近0.4%。
【11：10】東方匯財 （08001） 乾升六成，高見0.188元，涉10宗成交或57萬元。
【10：59】維珍妮 （02199） 逆市升逾7%，破頂高見5.62元。維珍妮此前發盈喜，料中期公司錄得股東應佔溢利約2.3億至2.6億元，去年同期蝕3242.6億元。
【10：54】大市最新於25300點水平，恒指報25308點，跌341點。科指跌2.8%，報6483點。
【10：49】京東 （09618） 績前跌逾3%，低見321元。
【10：48】華寶 （00336） 偏軟跌0.1%。
【10：46】油價跌逾2%，中石油 （00857） 跌近2%；中海油 （00883） 跌0.7%；中石化 （00386） 跌1%。
【10：34】港交所 （00388） 逆市升0.7%，高見465.8元。
【10：25】金融股逆市靠穩，滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 分別升0.1%。
【10：13】美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 跌5%、大市跌幅擴大至逾400點，恒指跌419點，報25230點。
【10：08】和鉑醫藥 （02142） 連日炒上，今早逆市再升9%，高見9.8元。
【10：04】中通快遞 （02057） 績後逆市升逾6%，高見253.2元。
【09：58】雅生活服務 （03319） 挫一成，破底低見19.88元。
【09：52】百度 （09888） 跌逾7%，低見156.8元。百度 （09888） 第三季非通用會計準則（Non-GAAP）淨利潤約50.9億元人民幣，按年減少27%。
【百度業績】百度第3季經調整淨利潤跌27%仍勝預期 李彥宏：末季廣告收入續受逆風（第二版）
【09：48】阿里巴巴 （09988） 早段跌逾4%，低見156.8元；美團 （03690） 跌3%，低見282.4；騰訊 （00700） 跌2%，低見498.2元。
【09：45】大市跌幅擴大至350點，跌至25300點水平。
【09：42】內房下跌，中海外 （00688） 跌近2%；潤地 （01109） 跌逾1%；恒大 （03333） 跌近3%；碧桂園 （02007） 跌6%；雅居樂 （03383） 跌3%；融創 （01918） 跌4%。
【09：39】恒騰 （00136） 早段升幅擴大至19%，高見2.03元，成交4.1億元。
【09：37】大市開市後跌約300點；科指跌2.2%。
【09：35】騰盛博藥 （02137） 逆市再升半成，高見37.75元。
【09：22】恒生指數開報25369點，跌280點，恒生科技指數跌1.9%，報6546點。阿里巴巴 （09988） 績前跌4%；美團 （03690） 跌逾2%；嗶哩嗶哩 （09626） 績後挫一成；恒騰 （00136） 升逾14%。
【Bilibili業績】嗶哩嗶哩第三季收入增6成 料末季活躍用戶穩中有增、廣告保持高速增長（第二版）
【09：13】期指開報25350點，跌279點或1.1%。
【09：11】碧桂園服務 （06098） 表示待發有關根據一般授權配售新股份的內幕消息。
【08：51】恒指黑期跌約165點，報25437點；道指期貨跌3點，報35927點。
【08：50】碧桂園服務 （06098） 開市前公布短暫停牌。
【08：41】【內房危機】雅居樂發行24.2億債券 可換雅生活6.2%股份
【08：25】【恒騰136】中國恒大折讓24%悉售恒騰股份 套現逾21億元
【07：45】【業績】中通快遞第三季淨利潤按年減少5.2%
【07：45】港股ADR收報25335點，跌314點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報46.03元，較港收市價高0.03元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報500.3元，較港收市價低8.7元或1.7%。
【07：30】美國新屋動工意外放緩，市場繼續關注通脹對經濟反彈構成挑戰，美股反覆向下，道指跌破36000關。道指收市跌211點，報35931點；標指跌12點，報4688點；納指跌52點，報15921點。
【開市9點半】利率長期低企 東方匯理：股債六四比例已死 百度B站業績齊齊急挫
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責任編輯︰梁浩碩