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【港股市況】恒生指數低開280點　阿里巴巴績前跌4%、嗶哩嗶哩績後挫一成（不斷更新）

股市 09:45 2021/11/18

分享：

港股市況不斷更新

港股低開近300點。恒生指數開報25369點，跌280點，恒生科技指數跌1.9%，報6546點。阿里巴巴 （09988） 績前跌4%；美團 （03690） 跌逾2%；嗶哩嗶哩 （09626） 績後挫一成；恒騰 （00136） 升逾14%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【09：45】大市跌幅擴大至350點，跌至25300點水平。

【09：42】內房下跌，中海外 （00688） 跌近2%；潤地 （01109） 跌逾1%；恒大 （03333） 跌近3%；碧桂園 （02007） 跌6%；雅居樂 （03383） 跌3%；融創 （01918） 跌4%。

【09：39】恒騰 （00136） 早段升幅擴大至19%，高見2.03元，成交4.1億元。

【09：37】大市開市後跌約300點；科指跌2.2%。

【09：35】騰盛博藥 （02137） 逆市再升半成，高見37.75元。

【09：22】恒生指數開報25369點，跌280點，恒生科技指數跌1.9%，報6546點。阿里巴巴 （09988） 績前跌4%；美團 （03690） 跌逾2%；嗶哩嗶哩 （09626） 績後挫一成；恒騰 （00136） 升逾14%。

【Bilibili業績】嗶哩嗶哩第三季收入增6成　料末季活躍用戶穩中有增、廣告保持高速增長（第二版）

【09：13】期指開報25350點，跌279點或1.1%。

【09：11】碧桂園服務 （06098） 表示待發有關根據一般授權配售新股份的內幕消息。

【碧服停牌】碧桂園服務短暫停牌　待發佈配售新股消息

【08：51】恒指黑期跌約165點，報25437點；道指期貨跌3點，報35927點。

【08：50】碧桂園服務 （06098） 開市前公布短暫停牌。

【08：41】【內房危機】雅居樂發行24.2億債券　可換雅生活6.2%股份

【08：25】【恒騰136】中國恒大折讓24%悉售恒騰股份　套現逾21億元

【07：45】【業績】中通快遞第三季淨利潤按年減少5.2%

【07：45】港股ADR收報25335點，跌314點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報46.03元，較港收市價高0.03元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報500.3元，較港收市價低8.7元或1.7%。

更多ADR及中概股收市

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【07：30】美國新屋動工意外放緩，市場繼續關注通脹對經濟反彈構成挑戰，美股反覆向下，道指跌破36000關。道指收市跌211點，報35931點；標指跌12點，報4688點；納指跌52點，報15921點。

即睇美股收市

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    +6
    +5

【開市9點半】利率長期低企　東方匯理：股債六四比例已死　百度B站業績齊齊急挫

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 恒生指數 港股ADR

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