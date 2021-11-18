【港股市況】恒生指數低開280點　阿里巴巴績前跌4%、嗶哩嗶哩績後挫一成（不斷更新）

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【佳兆業系】佳兆業證券﹕停向大陸客戶提供服務為商業決定 並非財務狀況問題
港股低開近300點。恒生指數開報25369點，跌280點，恒生科技指數跌1.9%，報6546點。阿里巴巴 （09988） 績前跌4%；美團 （03690） 跌逾2%；嗶哩嗶哩 （09626） 績後挫一成；恒騰 （00136） 升逾14%。
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即市走勢︰
【09：45】大市跌幅擴大至350點，跌至25300點水平。
【09：42】內房下跌，中海外 （00688） 跌近2%；潤地 （01109） 跌逾1%；恒大 （03333） 跌近3%；碧桂園 （02007） 跌6%；雅居樂 （03383） 跌3%；融創 （01918） 跌4%。
【09：39】恒騰 （00136） 早段升幅擴大至19%，高見2.03元，成交4.1億元。
【09：37】大市開市後跌約300點；科指跌2.2%。
【09：35】騰盛博藥 （02137） 逆市再升半成，高見37.75元。
【09：22】恒生指數開報25369點，跌280點，恒生科技指數跌1.9%，報6546點。阿里巴巴 （09988） 績前跌4%；美團 （03690） 跌逾2%；嗶哩嗶哩 （09626） 績後挫一成；恒騰 （00136） 升逾14%。
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【09：13】期指開報25350點，跌279點或1.1%。
【09：11】碧桂園服務 （06098） 表示待發有關根據一般授權配售新股份的內幕消息。
【08：51】恒指黑期跌約165點，報25437點；道指期貨跌3點，報35927點。
【08：50】碧桂園服務 （06098） 開市前公布短暫停牌。
【08：41】【內房危機】雅居樂發行24.2億債券 可換雅生活6.2%股份
【08：25】【恒騰136】中國恒大折讓24%悉售恒騰股份 套現逾21億元
【07：45】【業績】中通快遞第三季淨利潤按年減少5.2%
【07：45】港股ADR收報25335點，跌314點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報46.03元，較港收市價高0.03元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報500.3元，較港收市價低8.7元或1.7%。
【07：30】美國新屋動工意外放緩，市場繼續關注通脹對經濟反彈構成挑戰，美股反覆向下，道指跌破36000關。道指收市跌211點，報35931點；標指跌12點，報4688點；納指跌52點，報15921點。
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責任編輯︰梁浩碩